البحيرة تضبط 45 طنا من الأرز تم حجبها عن الأسواق ضمن حملات ردع المخالفين

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف – مدير عام التجارة الداخلية، بحملة تموينية بشبراخيت أسفرت عن ضبط 45 طن أرز شعير داخل مخزن، تم تجميعهم لحجبهم عن التداول بالأسواق كسلعة إستراتيجية.

يأتي ذلك في ضؤ في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على الكمية وتوريدها إلى مضرب أرز دمنهور، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نفس السياق تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى اليوم 58283 طن بتوريد 150 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير.