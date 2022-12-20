«البحيرة» تضبط 150 طن من الأرز الشعير قبل بيعهم بالسوق السوداء

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حملة تموينية بالدلنجات أسفرت عن ضبط 150 طن من الأرز الشعير داخل مخزن قام صاحبهم بحجبهم عن التداول بالأسواق لبيعهم في السواق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لمضرب الأرز بدمنهور.

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وكذا متابعة حركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود مديرية تموين البحيرة والأجهزة الرقابية فى ضبط المتاجرين بقوت الشعب.

وأكدت على ضرورة استمرار وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات لضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات من أجل المواجهة الحازمه لجشع بعض التجار .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة. مشدداعلى التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع”، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.