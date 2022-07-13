«البحيرة» تصدر تعريفة الركوب الجديدة وتتابع مدى التزام السائقين بها

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 1948 لسنة 2022 بزيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 7% بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول والذي يتضمن زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط (الداخلية والخارجية) بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى بنسبة من 5% إلى 7% كذا زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة السيرفيس وسيارات تاكسى العداد بالنسب المبينة طبقاً للجداول المرفقة.

وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع مشروع المواقف بالبحيرة وإدارة مرور البحيرة بعمل حملات مكثفة على جميع مواقف السيارات بنطاق مدن ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى إلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى بنسب تتراوح بين 5% إلى 7%،

كما يتم التأكد من عدم إستغلال السائقين لإجراءات زيادة أسعار الوقود والمغالاة فى الأجرة بأعلى من التعريفة المحددة، مع إتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

كما تم التنبيه على ضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للإلتزام بها والإلتزام بعدد الركاب بخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في إجتماعها المنعقد عقب إنتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليو/سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.