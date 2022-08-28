«البحيرة» تستهدف استقبال 289 ألف طن من الأرز الشعير

عقد اليوم اجتماع اللجنة العليا للمتابعة اليومية لتسويق وتوريد الأرز الشعير المنتج محلياً موسم 2022 على مستوى المحافظة برئاسة اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير المساعد للمحافظة وبحضور مجدي الخضر – مدير مديرية التموين بالبحيرة، والمهندس حسام الدین محفوظ حسن – مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، والعميد حسام الدين بدري – مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والمهندس أحمد محمد عبد العظيم – مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحيرة وأعضاء اللجنة.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر على ضرورة تنفيذ الضوابط وتذليل العقبات، لصالح الموردين مع التعامل بدقة في العزل والوزن وصرف المستحقات دون تأخير والحفاظ على حقوق الموردين كاملة مع زيادة إستيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لإستخدامها في حالة الذروة.

وأشار إلى ضرورة استيعاب جميع الكميات الموردة مع الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الإستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الإلتزام بتوريد طن عن كل فدان.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأرز الشعير وحس المزارعين على مزيد من التوريد وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه أعمال التسويق وخاصةً الإهتمام بالمزارعين الموردين وحصولهم على جميع مستحقاتهم في خلال مدة لا تتجاوز 18 ساعة من التوريد.

كما تم التأكيد على ضرورة إهتمام الأجهزة المعاونة في أعمال التسويق ومواجهة أي مشاكل حتى يمكن إستقبال أكبر قدر من محصول الأرز الشعير المحلي.

وتم خلال الإجتماع إستعراض الضوابط المنظمة لعملية التسويق والتوريد لمحصول الأرز الشعير المنتج محلياً موسم 2022 ومنها متابعة أماكن التخرين ومراكز التجميع بالشون والصوامع، و معاينة ١٥ شونة ومضرب وتجهيزها لبدء إستقبال الأرز الشعير المورد والتأكد من جاهزيتها للتخزين بسعة تخزينية ٢٨٩٧٠٠ طن.

كما تم التأكيد على أنه في حالة زيادة الكميات عن السعة الموجودة يتم إستصدار تصريح نقل من مسئول التموين بالشونة لنقل الأرز الشعير إلى أقرب شونة أو مضرب.

من الجدير بالذكر أنه تم زراعة أرز شعير على مستوى المحافظة بمساحة قدرها 175 ألف فدان بالإضافة إلى 214 فدان أخرى والمستهدف توريده 175 ألف.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أن المبالغ المستحقة للموردين تسلم لهم بحد أقصى 48 ساعة من الإستلام، كما لا يوجد أي عقبات في التوريد حتى الآن والجميع متعاون لتسهيل إجراءات التوريد.

كما أوصى الإجتماع بالإلتزام بتوريد كميات الأرز الشعير المستهدفة بحد أدنى لتوريد الأرز الشعير طن للفدان، كما يحظر تخزين الأرز الشعير عن موسم حصاد عام 2022 في مواقع التخزين غير المعتمدة.

وقد تم التأكيد على أنه ضرورة تيسير إجراءات الإستلام من المزارعين الموردين للأرز الشعير بالشون والمضارب والصوامع دون تأخير، وسداد أثمان الأرز الشعير إلى الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد دون تأخير وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك.

كما أنه على مديرية التموين ومباحث التموين متابعة ومراجعة حركة التوريد وتغير لجنة الإستلام في حالة وجود مخالفة، و لمتابعة أعمال التسويق والتوريد أولاً بأول وتذليل أي عقبات أو مشاكل تواجه أعمال التسويق والتوريد تيسيراً على الموردين المنتجين للأرز الشعير هذا الموسم لتسويق أكبر كمية متاحة من خلال اللجان الفرعية بكل مركز.

وعلى مديرية التموين ومديرية الزراعة الإخطار بالبيانات اليومية الخاصة بالتسويق والتوريد، كما انه على الزراعة والتموين والبنك والصوامع والمضارب التنبية إلى أنه في حالة إكتفاء السعة التخزينية لأي شونة، يتم التوجه إلى أقرب شونة لها مع إخطار الموردين بذلك ويتم كذلك نقل لجنة الإستلام إلى الشونة البديلة لتسهيل وتيسير عملية الإستلام مع تكثيف العمالة.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 109 لسنة 2022، أصدر بتنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المنتج محليًا موسم حصاد عام 2022، على أن يتم توريد محصول الأرز الشعير المنتج محليًا موسم صاد 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 25/8/2022 حتى 15/12/022.

وينص القرار على إلزام كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع طن عن كل فدان، بناءً على المساحة المنزرعة من الأرز.