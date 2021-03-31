البحيرة تستقبل 282 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بقيمة تتجاوز 1.1 مليار جنيه

قبيل غلق باب التصالح في بعض مخالفات البناء بساعات .. وانتهاء المهلة الممنوح اليوم

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة تسلمت 282 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بقيمة تتجاوز مليار و١٦٠ مليون جنيه.

وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح.

وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة .

ولفت إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

وأشار المحافظ إلى أنه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم.

ولفت إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن ٢٨٢ ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و١٦٠ مليون جنيه.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم – المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة .