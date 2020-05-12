«البحيرة» ترصد 50 مليون جنيه لتغيير كابلاتها الهوائية إلى أرضية

قررت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تخصيص 50 مليون جنيه، لتغيير الكابلات الهوائية إلى أخرى أرضية خلال العام المالى (2020-2021).

كشف حمدى عكاشة، العضو المنتدب للشركة، عن أنها انتهت من مناقشة الموازنة الخاصة بها للعام المالى المقبل، موضحا أن أجزاء من المبالغ المخصصة لتغيير الكابلات يأتى تمويلها من وزارة التخطيط، والجزء الآخر من وزارة الكهرباء.

أضاف فى تصريحات لـ»المال» أن الشركة تجرى حاليا مسحا للمناطق التابعة لها، بالتعاون مع المحليات، تمهيدا لتحويل مناطق أخرى من كابلات هوائية إلى أرضية، لافتا إلى مراعاة الأماكن الأكثر خطورة فالأقل.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن خطة لنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

تتضمن الخطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، وتقوم شركات التوزيع بحصرها، واختيار الأماكن الأكثر خطورة أولاً.

يتم تنفذ الخطة بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، مثل وزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، بالإضافة للمحافظين، ضمن خطة الشركة لتطوير وتحديث شبكاتها استعدادا لفصل الصيف، ورفع مستوى الخدمة بالمناطق التابعة لها.

كشف عكاشة عن أنه من المرتقب أن يصل إجمالى ما تم تركيبه من عدادات كودية ومسبوقة إلى 800 ألف عداد نهاية العام المالى الجارى بحلول يوليو المقبل.

أشار إلى أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بنطاق عمل شركة البحيرة حتى الآن بلغ 721 ألف عداد، موكداً أنه جارى التوسع فى هذه النوعية من العدادات لتلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين والمشتركين ولمنع أى سرقات للتيار ولخفض الفقد بالشبكة.

يذكر أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، تستهدف ضخ استثمارات بما يصل إلى 200 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل (2020 – 2021).

تتبع شركة البحيرة للتوزيع «القابضة لكهرباء مصر»، ولديها 3.5 مليون مشترك، وتغطى عددا من المحافظات تشمل «البحيرة ومطروح» وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، حتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية “قرى العامرية – برج العرب”.