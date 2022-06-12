«البحيرة» ترصد حصاد 4 سنوات في قطاع التعليم (انفوجراف)

نشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، انفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد ٤ سنوات من الإنجازات بقطاع التعليم بمحافظة البحيرة وذلك خلال الفترة من عام 2018 وحتى الآن.

وبحسب الانفوجراف تم بناء وتشييد وإحلال وتجديد 336 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 2.2 مليار جنية، حيث تم إستلام ودخول العمل بالفعل بـ 245 مدرسة بتكلفة 1.6 مليار جنية، وجاري العمل بـ 91 مدرسة بتكلفة 600 مليون جنية.

كما جارٍ العمل على إنشاء 173 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” (تم الإنتهاء من 104 مدرسة بتكلفة 600 مليون جنية وجاري العمل بـ 69 مدرسة بتكلفة 500 مليون جنيه.

بدوره، أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – أن ما تحقق من إنجازات على مدار 8 سنوات وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الإقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار إلى أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات السيد رئيس الجمهورية وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتماماً كبيراً وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة.