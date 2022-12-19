البحيرة تحرر 25 محضرا ضد ممتنعين عن توريد الأرز الشعير

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز حوش عيسى.

وأسفرت عن تحرير 25 محضر ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها ٤٩ طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية لتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية، وفقا لقرار وزارة التموين، فقد

كان قد قرر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قرارًا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، واشار القرار الى ان موسم توريد شعير ‏الارز المحلي بدأ منذ يوم 25 اغسطس وحتى 15 ديسمبر.‏

وأكد الوزير في بيان له، في أغسطس الماضي، إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏

وأضاف أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين ستصرف ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.

وفي نفس السياق، وإستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف أشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين، وسمير البلكيمي – مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات مكبرة على المخابز بكفر الدوار.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام بالرغيف الواحد، وضبط مخبزين قاما بالتصرف فى 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تبين أن 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما قام مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فيما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وتحرير 7 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية على الأسواق بمدينة حوش عيسى أسفرت عن ضبط 31 ألف علبة عصائر منتهية الصلاحية بمصنع عصير قبل إعادة تدويرهم وعرضها بالأسواق مرة أخرى.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.