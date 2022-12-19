«البحيرة» تحرر 22 محضرا ضد ممتنعين عن توريد 72.5 طن من الأرز الشعير لشون المحافظة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف سمير البلكيمي – مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز أبو المطامير أسفرت عن تحرير 22 محضر ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها 72.5 طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات.

وحسب بيان صادر عن محافظة البحيرة فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على أصحاب الحيازات الزراعية لتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية، حيث ينص قرار وزير التموين والتجارة الخارجية، بتوريد طن عن كل فدان لمديريات التموين بعددا من المحافظات خاصة البحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف – مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حملة تموينية على الأسواق بكفر الدوار أسفرت عن ضبط 10 طن فراولة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، داخل أحد الثلاجات قبل عرضها بالأسواق.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بالتنسيق مع الرقابة التموينية بتنفيذ حملة مكبرة تحت إشراف أشرف السقا – نائب رئيس الوحدة المحلية تم خلالها المرور على عدد من المحلات أسفرت عن ضبط 8 مخالفات تموينية عبارة عن 2 سوبر ماركت لحيازتهم 60 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و 6 محلات بقالة ومخابز سياحيه وجزارة وخضار وفاكهة لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمواطنين.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين بحملة على الثلاجات ومحلات جزارة بمركز كفر الدوار حيث تم تحرير 5 محاضر لحوم وأسماك غير صالحة وضبط 1020 كجم أسماك ماكريل غير صالحة للإستهلاك الآدمي و٤ كجم لحوم بلدي ذبيح خارج المجازر و5 كجم كبدة متغيرة الخواص.