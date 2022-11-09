«البحيرة» تحرر 11 إنذارا ضد مزراعين لعدم توريد 70 طن أرز لشون المحافظة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومباحث التموين بتنفيذ حملة تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز دمنهور أسفرت الحملة عن تحرير 11 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد 70 طن أرز لشون المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية لتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية.

وحتى أمس الثلاثاء، استقبلت شون محافظة البحيرة 55.4 ألف طن من الأرز الشعير، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174.9 Hgt فدان، حيث قررت وزارة التموين توريد طن عن كل فدان بعدد من المحافظات منها محافظة البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

هذا وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارت السيد وزير التموين بشأن التوريد ( حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز )، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام القادم وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022 بالإضافة لـ 10 آلاف جنية للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر ، وتحت إشراف سمير البلكيمي – مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ حملة مكبرة بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 10305 كجم من الأرز الشعير المحلي لمخالفة القوانين والقرارات التموينية قبل تهريبهم بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 10 أطنان أرز شعير محلى داخل أحد المضارب الخاصة لمخالفة القرارات والقوانين التموينية، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية.