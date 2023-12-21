البحيرة تتسلم 12592 كرتونة مواد غذائية لمستحقي «تكافل وكرامة»

تفقد اليوم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة قافلة المساعدات الغذائية التي وفرتها مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بنك الطعام المصري والتي تتضمن 12592 كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على مستحقي “تكافل وكرامة”.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، مشيرةً إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة .

وأشار السكرتير المساعد إلى الدور الكبير لبنك الطعام المصري في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، لافتا إلى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً .

وتفقد السكرتير العام المساعد المركز التكنولوجي بالأبعادية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل والتحقق من الانضباط الإداري للعاملين والوقوف على جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.