«البحيرة» تبدأ في إنشاء جامعة رشيد

كشفت نائب محافظ البحيرة، نهال بلبع، عن أنه يتم حاليا انشاء جامعة رشيد بالبحيرة على قدم وساق، وذلك فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، رقم 664 لسنة 2019 بالموافقة على إنشاء جامعة رشيد على مساحة 35 فدان والتي ستضم 7 كليات متنوعة وتتسع لإنشاء 4 – 6 كليات أخري بتكلفة 300 مليون جنية.

وحسب نائب محافظ البحيرة، نهال بلبع، فإنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق لإنشاء الجامعة التى تستهدف تحقيق الريادة التعليمية والبحثية والخدمية فى التخصصات الطبية والهندسية والإدارية والتكنولوجية والتطبيقات المهنية والمساهمة فى التنمية الإقتصادية محلياً وإقليمياً، وتلتزم الجامعة بالإرتقاء والتطوير المستمر للعملية التعليمية وتقديم برامج أكاديمية تطبيقية مهنية وبرامج خدمة المجتمع من خلال تحقيق فرص متكافئة لجميع الطلاب للحصول على تعليم عالى الجودة.

ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة كلية العلوم الطبية التطبيقية بأقسام ( تكنولوجيا الأجهزة الطبية – تكنولوجيا المختبرات الطبية – علوم الأشعة – تكنولجيا البصريات – تكنولوجيا تركيبات الأسنان ) .

كما تضم كلية التكنولوجيا التطبيقية وتضم أقسام ( تكنولوجيا الثروة السمكية – تكنولوجيا المشغولات الذهبية – تكنولوجيا الغاز والبتروكيماويات – تكنولوجيا الغزل والنسيج والملابس ).

فيما تضم الجامعة كل من كلية طب الفم والأسنان وتضم أقسام ( علوم الأسنان الوقائية – علوم الأسنان والإستعاضة – علوم الأسنان الطبية والحيوية )، بالاضافة الى كلية العلاج الطبيعي وتضم أقسام ( العلوم الأساسية – الميكانيكا الحيوية – العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والمسنين – العلاج الطبيعي لأمراض النساء والتوليد – العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها – العلاج الطبيعي للأمراض العصبية – العلاج الطبيعي لجراحة الحروق والتجميل – العلاج الطبيعي للجهاز العضلي والحركي ).

وتضم الجامعة أيضا كلية الهندسة وتضم أقسام ( الهندسة المعمارية – الهندسة المدنية – الطاقة الجديدة والمتجددة – هندسة الحاسبات والتحكم – الميكاترونيات – الكيمياء والبتروكيماويات – الإتصالات والإلكترونيات )، بالاضافة الى كلية إدارة الأعمال وتضم أقسام ( المحاسبة – الإدارة – التسويق – نظم المعلومات )، بالاضافة الى كلية التمريض وتضم أقسام ( أساسيات التمريض بـ 5 شعب – الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع ).

هذا ومن المقترح أن تضم الجامعة عدد من المراكز البحثية والتدريبية فى عدد من التخصصات والمجالات مثل قياسات الجودة والبحوث والإستشارات الهندسية والتدريب على اللغات والترجمة والتدريب الحرفي والتحاليل البيولوجية والبيئية والكيميائية.