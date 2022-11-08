«البحيرة» تبدأ رصف 13 طريقا بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيه

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة م/ فايز الجندي – مدير المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز رشيد، إيتاى البارود، شبراخيت بالبدء في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بأطوال 24 كم و515 مترا باعتمادات مالية بلغت 72 مليون و886 ألف جنيه، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات والشئون الفنية.

وتم بمركز ومدينة شبراخيت رصف طريق ساحل مرقص الرابط بين مدينة شبراخيت والرحمانية وإيتاي البارود بالطريق الزراعي بطول 4.8 كم بإعتماد قدره 17 مليون و125 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق والنقل.

كما تم استكمال رصف طريق شارع براخيت إيتاي البارود بطول 750 م باعتماد قدره 2 مليون و291 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق والنقل.

فيما تم تطوير ورصف طريق كورنيش النيل بطول 1.5 كم بإعتماد قدره 11 مليون و50 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت.

كما تم استكمال شوارع خلف شركة بيع المصنوعات والإدارة التعليمية والشارع الرابط بين شارع أبو بكر ومحمد عبده بطول 3 كم بإعتماد قدره 5 ملايين جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت.

وفي مركز ومدينة رشيد تم رصف طريق جسر ترعة الراشيدية بطول 1.6 كم بإعتماد قدره 3 مليون و630 ألف جنيه، ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق والنقل.

كما تم إحلال وتجديد شوارع متفرعة من حي السلام بطول 1.75 كم بإعتماد قدره 2 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

فيما تم إستكمال منطقة طرابية وفرعيات عبد السلام عارف بطول 1.9 كم باعتماد قدره 4 ملايين جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

كما تم رصف شوارع عزبة شعير بطول 3.5 كم بإعتماد قدره 6 ملايين جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وكذلك رصف شارع العرابي وسوق النخال بطول ١ كم باعتماد قدره 4 ملايين جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

وفي مركز ومدينة إيتاي البارود تم رصف طريق جسر ترعة الخندق بطول 1.3 كم بإعتماد قدره 6 ملايين و7 آلاف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق والنقل، كما تم رصف شارع أبو عيشه المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بطول 415 م باعتماد قدره 3.7 مليون جنيه، ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.

فيما تم البدء في شارع الجمهورية بداية من مكتب البريد وحتى الكوبري الملاحي بطول 700 م بإعتماد قدره 4 ملايين جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.

وكذلك البدء في رصف شارع جمعية رجال الأعمال المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بشرق المدينة بطول 2 كم و300 م بإعتماد قدره 3 ملايين و75 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.