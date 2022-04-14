الإسكندرية

البحيرة: بناء وتشييد 46 معهدا أزهريا بتكلفة 220 مليون جنيه منذ 2018

طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع التعليم الأزهري بالبحيرة
السيد فؤاد 12:00 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 12:00 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تحقق من إنجازات مؤخرا، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وقال آمنة إن المحافظة شهدت منذ عام 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروعا في جميع المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه ( تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة 49 مليارا و500 مليون جنيه، وجار العمل بـ 691 مشروعا بتكلفة 31 مليار جنيه.

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وأكد المحافظ أن قطاع التعليم الأزهري شهد طفرة غير مسبوقة، حيث تم بناء وتشييد 46 معهدا أزهريا بتكلفة 220 مليون جنيه منذ عام 2018 وحتى الآن.

وتم تسليم 11 معهدا بتكلفة 60 مليون جنيه، وجار تنفيذ 16 معهدا بتكلفة 80 مليون جنيه و19 معهد أزهري مشاركة مجتمعية بتكلفة 80 مليون جنيه.

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وأشار إلى أن تنفيذ مثل تلك المشروعات التعليمية قد لعب دوراً محورياً في الارتقاء بشئون التعليم الأزهري قبل الجامعي.

وأكد المحافظ أهمية دور الأزهر الشريف ومؤسساته، خاصةً المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإعداد وبناء الأجيال التى تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

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بقلم السيد فؤاد

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