البحيرة: البدء في رصف 9 طرق بتكلفة 73 مليون جنيه

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بقيادة المهندس فايز الجندى، مدير المديرية، عن البدء في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بعدد 9 طرق بنطاق المحافظة بإجمالي أطوال 24 كيلو وباعتمادات مالية بلغت 73 مليون جنيه وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات والشئون الفنية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وتم البدء في أعمال رصف جسر ترعة الرشيدية الرابط بين الموقف الجديد ومحور الصيرفي بمدينة رشيد واستكمال طريق شبراخيت ايتاى البارود واستكمال طريق جسر مصرف شبراخيت مركز الرحمانية واستكمال طريق ساحل مرقص مركز شبراخيت واستكمال طريق جسر ترعة الخندق بمدينة ايتاى البارود ورصف طريق شارع التحرير بمدينة الدلنجات ورصف طريق الكوم الاخضر حتى بداية مدينة حوش عيسى ورصف طريق مشروع عبد القادر وطريق الريكو المركب مركز حوش عيسى ورصف طريق جسر ترعة الفيرانية مركز دمنهور.

كما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظرا لأهميتها البالغه فى عمليات التنمية الاقتصادية.