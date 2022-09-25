 البحيرة: استلام 775 طنا منذ بدء موسم توريد الأرز بالمحافظة

عقد اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد للمحافظة إجتماعاً صباح اليوم مع أعضاء اللجنة العليا للمتابعة اليومية لتسويق وتوريد الأرز الشعير المنتج محلياً موسم 2022 .

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز الشعير المحلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة،

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة في العزل والوزن وزيادة إستيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لإستخدامها في حالة الذروة مع الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الإستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الإلتزام بتوريد طن عن كل فدان.

وبلغ إجمالي ما تم توريده من الأرز الشعير حتى يوم السبت ( 149 ) طن ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد محصول الأرز حتى صباح يوم ٩/٢٥، ( ٧٧٥ ) طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان.

وتبلغ عدد نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير ١٧ نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – المحمودية – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 391 ألفا و700 طن.ويتم الإلتزام بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25 % من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

من الجدير بالذكر أنه قد تم عقد إجتماع قبل موسم الحصاد لتنظيم عمل منظومة توريد الأرز الشعير حصاد موسم 2022 ، حيث تم التوجيه بالإلتزام بصرف مستحقات المزارعين وحوافز التوريد خلال 48 ساعة كحد أقصى من التوريد مع قيام شركة مضارب الأرز والبنك الزراعي والجمعيات الزراعية بتسهيل صرف المستحقات، وكذا إستمرار عمل لجان إستلام الأرز خلال أيام الجمع والسبت.

كما تم التوجيه بفتح نقطة تشوين إضافية لإستقبال وتشوين الأرز من مزارعي المحمودية بشونة البنك الزراعي، و قيام شركة المضارب بتوفير سيارات لنقل الأرز من مزارعي القرى النائية بمركز كوم حمادة البعيدة عن شون التخزين إلى شون كلا من مركزي الدلنجات وكوم حمادة، وإستمرار عمل لجان إستلام الأرز خلال أيام الجمع والسبت، و تكليف الجمعيات الزراعية بضرورة حث المزارعين بتوريد كميات تتخطى المستهدف الأمر الذي سيعود عليهم مرة أخرى بالنفع نظراً لتوفير الأرز كسلعة إستراتيجية بسعر مناسب.

كما تم التوجيه بقيام مديرية الزراعة بعمل لقاءات للجمعيات الزراعية لتوعية المواطنين وحثهم على توريد كميات الأرز المقررة لكل فدان، وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارت السيد وزير التموين بشأن التوريد ( حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز )، و مراجعة كافة مضارب الأرز الخاصة لضمان منع حدوث أي تسريب لكميات الأرز خارج منظومة التوريد.

كما تم التوجيه بضرورة تواجد لجان الاستلام فى مواقعها طوال أيام الأسبوع وأثناء العطلات مع تسهيل عمليات فحص الأرز والإستلام، وقيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراعاة تباعد مسافات النقل للأرز وما ينتج عن ذلك من زيادة لنسبة الرطوبة، وكذا قيامها بمراجعة كافة أماكن تجميع وتشوين الأرز والتأكد من الظروف البيئية والصحية الملائمة للتخزين.

كما تم التوجيه بقيام المديريات وشركة مضارب البحيرة برفع درجة التنسيق لتسهيل عمليات نقل الأرز من المراكز التي تزدحم بها الشون وأماكن تجميع الأرز أو التي لا يتوافر بها شون مستوفية لإشتراطات التخزين لأقرب مكان للتوريد، وتيسير أعمال التوريد وحل جميع المعوقات اللوچيستية المتعلقة بصرف حافز النقل للمزارعين وموردي الأرز (الشعير).

وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.