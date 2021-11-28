«البحيرة»: إزالة 63 قفصًا سمكيًا مخالفًا على النيل (صور)

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية وإزالة كل الأقفاص السمكية المخالفة والحفاظ على نهر النيل من التلوث، إضافة إلى تطهير مآخذ محطات مياه الشرب للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – بضرورة مواجهة كل التعديات الواقعة على المجاري المائية ونهر النيل، وإزالتها فوراً خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس علي زيد بالتنسيق مع مسئولي حماية النيل وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة بحملة مكبرة اسفرت عن تنفيذ 28 قرار إزالة بإجمالي 63 قفصا سمكيا بمساحة إجمالية بلغت 3402 متر ولاية حماية النيل بداية من عزبة عبد المجيد وحتى عزبة القبطان.

هذا وقد شدد اللواء المحافظ بالمرور الدوري المستمر لرصد أي مخالفات أو تعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، والعمل على إزالتها في المهد حفاظا علي حق الدولة والشعب ولردع المخالفين.