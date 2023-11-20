البحيرة:تنفيذ 9306 مشروعا متنوعا منذ 2014

أكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه.

وأضافت أنه قد تم الإنتهاء من 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليار و 600 مليون جنية، و جاري العمل بـ 2538 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليار و700 مليون جنية.

وتابعت أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية، تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.

وأشارت إلى أن البحيرة شهدت خلال تلك الفترة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم وأن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة .

فكانت ولا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، وفق بلبع.

وأشارت نائب محافظ البحيرة أننا نجني الآن ثمار الإستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين .