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البحوث الفلكية: هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب شرم الشيخ

بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر
المال - خاص 6:13 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 6:13 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن وقت حدوث الهزة جاء في تمام الساعة 4.39 بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن خط العرض :27.64 شمالا، وخط الطول: 34.26 شرقا، والعمق: 19.1 كم، ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.

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وأشار معهد الفلك، إلى أنه تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرون دقيقة بالتوقيت المحلي بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجته.

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بقلم المال - خاص

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