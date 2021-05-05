اتصالات وتكنولوجيا

البحوث الفلكية : سنتواصل مع بكين بخصوص خروج «الصاروخ الصيني» عن السيطرة

من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني، بحسب المعهد
المال - خاص 1:59 ص, الخميس, 6 مايو 21 1:59 ص, الخميس, 6 مايو 21

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قال المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه جارٍ الآن التواصل مع الجانب الصينى الذى يربطة علاقة تعاون علمى مع المعهد لتبادل أى بيانات قد تتيح مشاركة المعهد في مراحل تفصيلية من مراقبة ذلك الصاروخ.

وأكد أن لديه محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي تم تدشينها في ديسمبر الماضى.

وأوضح المعهد أنه فى الواقع إن هذا الصاروخ تم فقدان السطرة عليه وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة الي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث انه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة ، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.

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بقلم المال - خاص

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