لايف

«البحوث الفلكية»: الجانب الصيني أخبرنا بحجم الدمار حال سقوط بقايا الصاروخ على مناطق مأهولة بالسكان (فيديو)

لا يزال يسبح في مداره على ارتفاع من 160 الي 360 كيلو متر
محمد مجدي 6:37 م, السبت, 8 مايو 21 6:37 م, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لم يخترق الغلاف الجوي للأرض حتي الآن، كما أن تحديد مكان سقوطه بدقة أمر صعب.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية اكسترا نيوز، إن الصاروخ الصيني لا يزال يسبح في مداره على ارتفاع من 160 الي 360 كيلو متر وبسرعة متوسطها 28 الف كيلو متر في الساعة وهي سرعة عالية جدا تجعله يقوم بعمل 16 دورة حول الأرض .

اقرأ أيضا  البحوث الفلكية : سنتواصل مع بكين بخصوص خروج «الصاروخ الصيني» عن السيطرة

وأضاف، أنه طبقا للمعلومات الواردة إلينا من الجانب الصيني للمعهد، والذي أخبرنا بحجم الدمار في حالة سقوطه على مناطق مأهولة بالسكان، فإن معظم مكونات الصاروخ عند مرورها من الغلاف الجوي للأرض تتحطم وتحترق والبقايا الموجودة سيكون لها خطورة عند سقوطها على مناطق مأهولة بالسكان وهنا مكمن الخطورة.

وتابع القاضي، إن الصاروخ قد يسبب دمارا يتراوح من عشرات إلي مئات الأمتار وذلك على حسب سرعة بقايا الصاروخ وزاوية سقوطه، موضحا أنه إذا سقط عموديا سيكون التأثير في المكان فقط الذي سقطت فيه البقايا.

اقرأ أيضا  وزيرة الهجرة تهنئ مصريًا بالخارج حصل على جائزة التميز العلمي من جمعية أمريكية

وأشار إلى أنه في حالة سقوط بقايا الصاروخ بزاوية ميل سيكون هناك زحف لتلك البقايا وتعرض بعض المناطق للمخاطر.

وقال القاضي هناك احتمال وارد وقوي على استعادة الجانب الصيني للصاروخ الخارج عن السيطرة والتحكم فيه مرة أخرى .

وكانت الصين قد أطلقت صاروخ يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء، ويبلغ وزن الصاروخ 21 طنا ويحمل اسم لونج مارش 5 بي.

اقرأ أيضا  «التعليم» تحدد ضوابط إنهاء العام الدراسي 2020 - 2021 لجميع الصفوف
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي
string(157) "https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaluegypt%2Fvideos%2F754345648579295%2F&show_text=false&width=560"

اقرأ أيضاً

الأمريكية جلوريا والكر تُحقق حلم حياتها بزيارة مصر ومشاهدة الأهرامات

محمود محسن 6:24 م, السبت, 8 مايو 21

أصحاب المقاهي بالإسكندرية: نسب التشغيل أقل من 7% مع تطبيق قرارات الإغلاق

معتز محمود 4:41 م, السبت, 8 مايو 21

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا الأحد وتحذر من التعرض لأشعة الشمس

عصام عميرة 4:17 م, السبت, 8 مايو 21

طقس غدا الأحد.. شديد الحرارة وأمطار خفيفة رعدية على القاهرة والسواحل

دعاء محمود 4:16 م, السبت, 8 مايو 21

«استعدادًا للإطلاق الرسمي» رئيس الوزراء يتابع موقف «حياة كريمة» وإحياء القاهرة التاريخية

صفية حمدي 3:38 م, السبت, 8 مايو 21

ثلاث جهات دولية تدعم 2000 أسرة مصرية تزامنا مع الاحتفال بيوم أوروبا

سمر السيد 3:25 م, السبت, 8 مايو 21