«البحوث الفلكية»: الجانب الصيني أخبرنا بحجم الدمار حال سقوط بقايا الصاروخ على مناطق مأهولة بالسكان (فيديو)

لا يزال يسبح في مداره على ارتفاع من 160 الي 360 كيلو متر

أكد الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لم يخترق الغلاف الجوي للأرض حتي الآن، كما أن تحديد مكان سقوطه بدقة أمر صعب.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية اكسترا نيوز، إن الصاروخ الصيني لا يزال يسبح في مداره على ارتفاع من 160 الي 360 كيلو متر وبسرعة متوسطها 28 الف كيلو متر في الساعة وهي سرعة عالية جدا تجعله يقوم بعمل 16 دورة حول الأرض .

وأضاف، أنه طبقا للمعلومات الواردة إلينا من الجانب الصيني للمعهد، والذي أخبرنا بحجم الدمار في حالة سقوطه على مناطق مأهولة بالسكان، فإن معظم مكونات الصاروخ عند مرورها من الغلاف الجوي للأرض تتحطم وتحترق والبقايا الموجودة سيكون لها خطورة عند سقوطها على مناطق مأهولة بالسكان وهنا مكمن الخطورة.

وتابع القاضي، إن الصاروخ قد يسبب دمارا يتراوح من عشرات إلي مئات الأمتار وذلك على حسب سرعة بقايا الصاروخ وزاوية سقوطه، موضحا أنه إذا سقط عموديا سيكون التأثير في المكان فقط الذي سقطت فيه البقايا.

وأشار إلى أنه في حالة سقوط بقايا الصاروخ بزاوية ميل سيكون هناك زحف لتلك البقايا وتعرض بعض المناطق للمخاطر.

وقال القاضي هناك احتمال وارد وقوي على استعادة الجانب الصيني للصاروخ الخارج عن السيطرة والتحكم فيه مرة أخرى .

وكانت الصين قد أطلقت صاروخ يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء، ويبلغ وزن الصاروخ 21 طنا ويحمل اسم لونج مارش 5 بي.