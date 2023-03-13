«البحوث الزراعية» : 8 خبراء دوليين ومحليين يشاركون في المؤتمر الدولي للمحاصيل الحقلية

ينظم مركز البحوث الزراعية المؤتمر الدولي للمحاصيل الحقلية تحت عنوان “استدامة إنتاج المحاصيل الحقلية في ظل أزمة الغذاء العالمية والتغيرات المناخية” تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق قال الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن هذا المؤتمر سوف يقام يومي الإثنين والثلاثاء 13-14 مارس 2023 بعنوان ( استدامة إنتاج المحاصيل الحقلية في ظل أزمة الغذاء العالمية والتغيرات المناخية) وذلك بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية.



وأكد رضا أنه سوف يحاضر في هذا المؤتمر أكثر من 8 خبراء دوليين ومحليين كما يتم عرض أكثر من بحث دولي ومحلى في مختلف المجالات المتعلقة بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية ويرأس الجلسات نخبة من كبار علماء معهد المحاصيل الحقلية من الجهات العلمية والأكاديمية المختلفة.

وأضاف الدكتور خالد جاد منسق عام المؤتمر أنه سوف يقوم بحضور هذا المؤتمر ممثلون عن كبرى شركات إنتاج التقاوي في مصر.