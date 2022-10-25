البحوث الزراعية: منح «كيوكاب» الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»

أعلن د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية منح مركز التدريب كيوكاب التابع للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) كأول معمل مركزي يتبع مركز البحوث الزراعية يكون لديه مركز تدريب حاصل على الأيزو في مجال إدارة جودة المنشآت التعليمية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري ، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات .

كانت شركة AJA إيجبت وكيل شركة AJA الإنجليزية في مصر قد أوصت بمنح مركز التدريب شهادتي الأيزو ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز.

وأكد على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس استراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

أعلنت د هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ورئيس مركز التدريب أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة للعملاء.. مشيرة إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدُف إلى رفع كفاءة الباحثين والمتخصصين العاملين في مجال سلامة الغذاء وتحليل الملوثات على المستويين المحلي والدولي وكذا الطلاب والخريجين .

كما يقدم المركز الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة كجزء فاعل في المجتمع الزراعي، كما يستهدف تقديم الإستشارات اللازمة في مجال سلامة الغذاء وجودة المعامل للحصول على منتج غذائي آمن.

وفي نفس السياق أكدت “عبداللاه” أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث حصوله على الاعتماد الدولي في الأيزو 17025:2017 من فنلندا هيئة الفيناس الدولية منذ عام 1996 وحتى الآن ومن المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) كما أن المعمل حاصل على الإعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) في وبذلك يكون المعمل هو الجهة الوحيدة بمركز البحوث الزراعية الحاصلة على أربع شهادات أيزو في مجالات إدارة جودة المعامل واختبارات الكفاءة وجودة إداة المنشآت التعليمية وجودة التدريب.

يشار إلى أن المعمل يقوم بتقديم برامج تدريبية دولية ومحلية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات منذ أكثر من 20 عام ساهم خلالها في رفع كفاءة وإضافة خبرات لمختصصين من دول عربية وأفريقية ومتخصصين في مصر باستخدام أحدث وسائل التدريب وأفضل الخبراء العاملين في هذا المجال .

والمعمل هو أحد أهم المعامل في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأنه أول معمل معتمد في الأيزو 17025 في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996 كما أنه هو المعمل الوحيد المعتمد من أوروبا ويضم المعمل أكثر من ستة أقسام لتحليل الملوثات في الأغذية والبيئة كما أنه هو المعمل المرجعي للإتحاد الأفريقي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الملوثات في العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الإستيعابية للمعمل وكل ذلك انعكس في زيادة عدد العينات الواردة للمعمل حيث تم تحليل أكثر من 200 ألف عينة تحليلية متنوعة منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بأقسام المعمل المختلفة .