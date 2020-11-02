البحوث الزراعية : سماد «نوفا بلس» يرفع عوائد فدان الطماطم إلي 350 ألف جنيه

نجحت تجارب زراعة الطماطم الأورجانيك بالأسمدة الحيوية “نوفا بلس”لأول مرة في مصر، وينتج الفدان الواحد 50 طنا مقارنة بالمعدلات في الزراعة التقليدية التي تدور حول 22 إلى 30 طنا ليحقق الفدان 350ألف جنيه مقابل 250ألف جنيه في الزراعة العادية ويباع الكيلو في الغيط ب8جنيهات في المتوسط .

وأكد الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ بمركز البحوث الزراعية رئيس شركة نوفا بلس ل”المال”أنه تم تجربة المنتج علي محصول الطماطم علي مساحة 64فدان في مركز أبو تيج في أسيوط حيث تم بدء الجني خلال الساعات الماضية.

وأوضح سالم أن الكميات المنتجة يتم تصدير جزء منها للخارج والباقي يتم توزيعه للسوق المحلية،مشيرا الي أن المنتج يعتمد علي مستحضرات ومواد طبيعية مثل الطحالب ولا يدخل في مكوناته أية منتجات كيماوية كما أن الخضروات المنزرعة لا تحتاج إلى كبريت او مبيدات .

وكشف سالم أن منتجه يستخدم في عدة محاصيل مثل القطن والخضروات والطماطم ،ويحقق فدان الطماطم حاليا لمزارعه نحو 350ألف جنيه نظرا لارتفاع السعر وتعتبر الزراعة العضوية صديقة للبيئة ومفضلة تصديرها والإقبال عليها مرهون بذلك .

ودعي سالم الي تخفيض مساحة البطاطس خلال العام المقبل بشكل مناسب قبل أن تترك العشوائية ووتعرض لنفس مصير الطماطم التي ارتفع سعرها في السوق والاتجاه لزراعة محاصيل مثل الطماطم والفاصوليا.

واصلت الطماطم “الجنون “في الأسواق ،بعد ارتفاع أسعار الطماطم بشكل لافت خلال الساعات الماضية، وتراوح القفص في سوق العبور من 200جنيها حتي 220جنيها مقابل 100إلي 180 جنيها قبل يومين وذلك للقفص الذي يزن 18إلي 20كيلو .

وقامت “المال” علي سوق بولاق الدكرور خلال الساعات الماضية ولوحظ ارتفاع أسعار الطماطم بشكل قياسي وسجل أقل كيلو 12جنيهات، بينما توجد أنواع أجود قليلا بـ 15جنيها .

واشتكي محمود محفوظ تاجر خضروات من سوق شارع المعرض ببولاق الدكرور أن ارتفاع أسعار الطماطم اصابه بوقف الحال ، وفي المقابل ينصرف الزبائن عنها لغلوها .

وأشار محفوظ الي أن متوسط القفص في العبور 176جنيها به نحو 18كيلو بما يعني أن متوسط سعر الكيلو جملة 9.5تقريبا وأن المكسب من القفص بعد ساعات من البيع هي 9جنيهات .

وأوضح محفوظ أنه لا يمكنه التوقف عن شراء وبيع الطماطم لانها “قاطرة “الخضروات ،وهناك من قلل كميات الشراء الي ربع الكيلو ،في مقابل شراء عدة كيلوجرامات من الخيار الذي انخفض سعره إلي3.5جنيها للكيلو .