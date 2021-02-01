البحوث الزراعية : خفافيش الفاكهة موجودة في مصر ولم يتم تسجيل إصابات بفيروس نيباه حتى الآن ‎

أكد الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، أن خفافيش الفاكهة موجودة في مصر منذ زمن طويل ولكن ليس معناه أن فيروس نيباه موجود في مصر حيث أنه لم يتم تسجيل إصابات بالفيروس حتي الآن.

وقال رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن خفافيش الفاكهة في مصر الآن في مرحلة البيات الشتوي مشيرا إلى أن الفترة الماضية حدثت تلفيات في محاصيل الفاكهة بسبب خفافيش الفاكهة .

وأضاف رزق ، أنه يجب التفرقة بين وجود الخفاش ووجود الفيروس، مشيرا إلي أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب الإصابة بالفيروسات أثناء حصاد الفاكهة ، إضافة إلي ضرورة قيام المستهلكين بغسل الفاكهة جيداً بعد شرائها.

وأوضح رزق ، أن الخفافيش فى مصر غير ضارة ، مطالباً المواطنين بعدم الذعر بشكل مبالغ فيه ، حيث أنها أفة زراعية طبيعية ضمن الآفات الزراعية الموجودة فى مصر بشكل دائم منذ قديم الزمان .

ولفت رزق ، إلى أن الخفاش يعتبر أحد أكثر العوائل للفيروسات ومنها مجموعة الفيروسات التاجية “كورونا” ولكنه لا يتأثر بها سلبًا نظرا لمناعته القوية التى تعتمد على نوع محدد من البروتينات يفرزه جسد الخفاش.