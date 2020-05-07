«البحوث الزراعية» تنفذ عددا من الندوات الإرشادية بالحقول المفتوحة

انتهى معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بمركز البحوث الزراعية من تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية لنقل التوصيات الفنية للمحاصيل الصيفية، وذلك ضمن برنامجي تحميل فول الصويا مع الذرة الشامية والأشجار حديثة، وتحميل دوار الشمس مع بعض المحاصيل مثل الطماطم والأشجار والقصب الغرس الربيعى.

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية تم تنفيذها، في حقول مفتوحة بالمحافظات المختلفة، حيث تم خلالها مراعاة المسافات المكانية بين الأفراد واستخدام وسائل الحماية للمزارعين والمرشدين الزراعيين، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة من كمامات وقفازات ومطهرات، نظرا للظروف التى تمر بها مصر والعالم وبناء على تعليمات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالحد من التزاحم، وتواجد عدد كبير من الافراد فى مكان مغلق وحرصا على الأمن الغذائي المصري.

وأشار إلى أنه تم خلال الندوات، التواصل مع المزارعين والمرشدين الزراعيين لنقل التوصيات الفنية لبرنامج تحميل فول الصويا مع الذرة الشامية والأشجار حديثة النمو المنفذ فى 6 محافظات وهى أسيوط وألمنيا بنى سويف والفيوم والشرقية ومنطقة النوبارية وبرنامج تحميل دوار الشمس مع بعض المحاصيل مثل الطماطم والأشجار والقصب الغرس الربيعى والمنفذ فى 6 محافظات الاقصر وقنا سوهاج والبحيرة والدقهلية ومنطقة النوبارية ضمن برامج التعاون المشترك بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية ممثلا فى قسمى بحوث التكثيف المحصولى والمحاصيل الزيتية ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية.

وأوضح أن الندوات تم تنفيذها بحضور باحثى كل من التكثيف المحصولى والمحاصيل البقولية والمحاصيل الزيتية ومندوب مجلس الزيتية وممثلي الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وفريق العمل من مهندسى الإرشاد الزراعى واخصائي التكثيف المحصولي والمحاصيل البقولية والمحاصيل الزيتية وعدد من المزارعين المنفذيين للبرامج بالمحافظات.

وتناولت الندوات أهمية التكثيف المحصولى فى زيادة مساحة المحاصيل وزيادة العائد من وحدة المساحة وتوفير الأسمدة والمياه ومقاومة الحشائش، كذلك أهم التوصيات الفنية الخاصة ببرامج التحميل من حيث نظام التحميل والأصناف ومواعيد الزراعة وكمية التقاوى وإعداد الأرض للزراعة والتسميد، والري.