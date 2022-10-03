«البحوث الزراعية» تنظم دورة حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة، وذلك بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).

وقال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في نشر التقنيات الحديثة للزراعة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية، لافتا إلى أن الدورة التي تم إطلاقها وتستمر حتى غد الثلاثاء، بمقر المعمل بالدقي، تمت بالتعاون والتنسيق مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشةSAIL، برئاسة الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع، حيث يستهدف التدريب تأهيل عدد من مهندسى المشروع والمنتفعين من المشروع لتدريبهم على نظم الزراعة بدون تربة.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود المعمل وقسم الزراعة بدون تربة، لنشر الوعي لدى صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين من جنوب مصر وتدريبهم على التقنيات الحديثة الخاصة بنظم الزراعة بدون تربة.