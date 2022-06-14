البحوث الزراعية تعقد ورشة عمل لحاضنة الأعمال الزراعية «انطلاق ارك كابي»

تم عقد ورشة العمل الثانية اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونية 2022 بعنوان “رؤية مستقبلية لحاضنة مركز البحوث الزراعية وكيفية التقدم في مسابقة الاحتضان الأولى للشركات الناشئة في المجال الزراعي”.

وتأتي الورشة في إطار البرنامج التوعي الذي يقدمه المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال الزراعية “انطلاق أرك كابي”، والذي ينفذ بمركز البحوث الزراعية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتنمية وتحويل الأفكار التطبيقية والتي تقدم حلولاً للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وتم خلال الورشة تناول أمثلة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مجال الأغذية والأعلاف والأسمدة والمبيدات الحيوية والتصنيع الغذائي الزراعي وإدارة واستثمار المخلفات الزراعية، بما يحقق القيمة المضافة للبيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

واستطرد المدير التنفيذي للحاضنة الزراعية انطلاق ارك كابي، الي شرح خطة عمل الحاضنة والاستفادة من المناخ العلمي الذي توفره الحاضنة للمنضمين لها والمستفيدين من الدعم الذي يقدمه برنامج الحاضنة بتمويل من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، وكيفية التعامل مع البرنامج الذي يعتبر منحة للباحثين لا ترد ولكنها تحويل مخرجات البحث العلمي للباحثين بمركز البحوث الزراعية الي مخرج تطبيقي يقدم حلولا لمشاكل قائمة او يذلل من الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي.

وتطرق إلى أن البرنامج يخدم جميع الباحثين بالمركز بدءاً من مساعدي الباحثين مروراً بالباحثين ورؤساء البحوث العاملين والمتفرغين، كما نوه ان البرنامج يعطي الفرصة أيضا للفنيين العاملين بالمركز ممن لديهم أفكار ابتكارية الاحقية في التقدم في برنامج الاحتضان بما يسمح لهم في الدخول في منافسة للحصول على تمويل لشركة ناشئة، وايضاً يحق لخريجي الجامعات في محيط القاهرة الكبرى الحق في التقديم في هذه المبادرة لحل مشكلات لها علاقة بالمجال الزراعي، وعرض كيفية التعامل مع نموذج التقديم للبرنامج والخبرات التي يحتاجها المتقدم وقد حضر الورشة عدد كبير من الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وبعض الشركات الخاصة.

واختتم المدير التنفيذي الدكتور عطوة احمد عطوة حديثة للحضور بأن حاضنة الأعمال الزراعية انطلاق ارك كابي هي حاضنة مؤسسية تخص جميع العاملين بالمركز وعلى الجميع المشاركة فيها وفي أنشطتها لإنجاح الفكرة.