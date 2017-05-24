البحوث الزراعية تستعرض نتائج المشروعات القومية المشتركة مع الإيكاردا

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية ورشة عمل مشتركة مع المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة “إيكاردا”، بمقر مركز البحوث الزراعية، لاستعراض النتائج الخاصة بمشروعات التعاون المشترك بين الجانبين خلال السنوات الثلاثة الماضية.‏

وتشمل مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين النهوض بمحصول القمح، والمحاصيل البقولية، والشعير والأعلاف، كذلك مشروع تربية الماعز والأغنام بمطروح، فضلاً عن التجارب الخاصة بالمقننات المائية وإدارة استخدامات مياه الرى.‏

وشارك فى ورشة العمل رئيس مركز البحوث الزراعية، والمدير العام للمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة “إيكاردا”، ومديرى معاهد المحاصيل الحقلية، وبحوث الأراضى والمياه والبيئة، وبحوث الإنتاج الحيوانى، وعدد من الباحثين والخبراء فى هذه المجالات.‏

وناقش المشاركون أيضاً الخطة المستقبلية للسنوات الثلاثة المقبلة، فى التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فى ظل المشروعات الزراعية القومية الكبرى فى مصر، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، مع مراعاة تأثيرات التغيرات المناخية، والظروف والتقلبات الجوية، حيث يشمل التعاون أيضاً مشروع لإنتاج الشعير المستنبت واستخدامه كبديل للأعلاف فى تغذية المجترات الصغيرة “الماعز والاغنام”.

