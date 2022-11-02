«البحوث الأمريكى» يكشف تفاصيل الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. ويشارك بقمة المناخ COP27

فى وادى نهر جاف على الضفة الغربية من مدينة طيبة القديمة (الأقصر حاليًا)، احتضنت جروفه المعزولة قبل 3500 عام مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون، والتى تتمتع بشهرة عالمية، ولا تزال أحد أهم الاكتشافات الآثرية حتى الآن.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار، فى الرابع من شهر نوفمبر الجارى بالذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة بوادى الملوك فى الأقصر وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكى بمصر.

التقت «المال» مع الدكتورة لويز برتيني، المدير التنفيذى لمركز البحوث الأمريكى بمصر، للكشف عن التفاصيل الكاملة للاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وأهم المشروعات الآثرية التى يتم العمل عليها حاليًا، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على الآثار وأهم التوصيات التى سيطرحها المركز خلال مشاركته فى قمة المناخ Cop27 .

وقالت برتيني، إن المركز عقد شراكة مع وزارة السياحة والآثار للاحتفال بواحد من أهم وأشهر الاكتشافات الآثرية على الإطلاق وهو الكشف عن مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وأضافت أن هذا الاكتشاف الهائل مكن علماء الآثار من توثيق مقبرة ملك من ملوك مصر القديمة لم تُمس من قبل، كما قدم معلومات ودلائل عن الحضارة الفرعونية ومعتقداتها.

وأشارت مدير مركز البحوث الأمريكي، إلى أن الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة والمقرر فى 4 نوفمبر الجارى حدث ينتظره العالم أجمع.

احتفالية توت عنخ آمون

وكشفت برتيني، عن التفاصيل الكاملة للاحتفالية إذ من المقرر افتتاح بيت «كارتر» مكتشف المقبرة فى صباح يوم 4 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من ترميمه وصيانته بتكلفة وصلت إلى 150 ألف دولار بما يعادل 3 ملايين جنيه.

وأضافت أن المركز قام بترميم منزل «هوارد كارتر» الذى يقع بالبر الغربى فى مدينة الأقصر لمدة 10 أشهر بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة عائلة أدينا لى سيفين وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار.

وأوضحت أن أعمال التطوير شملت إجراء بعض الأعمال الإنشائية وإعادة تنسيق المساحات الخضراء، كما أجريت بعض الإصلاحات لمواجهة المشكلات الناجمة عن المياه التى أضرت بهيكل البيت المُشيّد بالطوب اللبن، بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة خالية من المياه حول المنزل.

وتابعت أنه تم تدشين لوحات إرشادية جديدة للزائرين باللغتين العربية والإنجليزية، مع عرض صور أرشيفية تستعرض سياق الظروف الاجتماعية والسياسية التى أحاطت باكتشاف المقبرة والشخصيات الرئيسية المصرية والأجنبية التى شاركت فى ذلك الكشف الهائل.

ونوهت برتيني، بأن المركز يخطط لإضافة مشروعًا جديداً بالقرب من منزل كارتر وهو إنشاء مركز مجتمعى لتعليم الآثار مخصص للأطفال ومن المتوقع الإنتهاء منه خلال عام واحد، مشيرة إلى أن تكلفته لم تُحدد بعد.

ولفتت إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر عالمى تحت عنوان «تجاوُز الأبدية: الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون»، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الحالى بمدينة الأقصر والتى تُعد أكبر متحف مفتوح فى العالم.

وتابعت أن الخبراء المشاركين سيطرحون خلال فعاليات المؤتمر ما توصل إليه علماء الآثار على مدى الـ 100 عام الماضية منذ اكتشاف المقبرة، كما سيلقى عدد منهم محاضرات عن حياة توت عنخ آمون وتاريخ أعمال التنقيب عن المقبرة.

وأفادت بأن الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، سيشارك فى المؤتمر بكلمة رئيسية تحت عنوان «توت عنخ آمون: عائلته ووفاته ووادى الملوك بعد رحيل هوارد كارتر»، مشيرة إلى أن هناك العديد من السيناريوهات المحتملة حول سبب وفاة الفرعون الذهبى إذ من المقرر عقد حلقة نقاشية حول هذا الأمر.

وأوضحت أن هناك تعاونا بين «زاهى حواس» وناشيونال جيوغرافيك للتوصل إلى سبب الوفاة إذ تمت الاستعانة بتكنولوجيا جديدة خاصة بالحمض النووى وهو ماسيتم الكشف عن تفاصيله خلال فعاليات المؤتمر.

وأضافت برتيني، أنه فى يوم 5 نوفمبر ستشهد الجلسة الأولى للمؤتمر إلقاء محاضرات من أحفاد اللورد جورج هربرت كارنرفون الخامس ممول أعمال التنقيب عن المقبرة، وهما اللورد جورج كارنرفون والليدى فيونا كارنرفون، بعنوان «زائر بلد عتيق.. الكنز واكتشاف مقبرة توت عنخ آمون».

وتابعت كما سيتم إلقاء محاضرة للدكتور فرانسيسكو بوتش، عن أرشيف توت عنخ آمون فى معهد جريفيث اكسفورد: الماضى والحاضر والمستقبل، يليها كلمة للدكتورة ماريان إيتن عن كنز توت عنخ آمون 1922-2022، ثم محاضرة للدكتورة سليمة إكرام عن الشدائد والمحن التى مر بها مومياء آمون.

وأشارت إلى أنه يعقب ذلك جلسة عن علوم الآثار للدكتورة جين مارى تتحدث فيها عن «حفظ وإدارة مقبرة توت عنخ آمون.. التحديات والفرص»، وكلمة بعنوان «التوثيق والحفظ – مقبرة توت عنخ آمون قبل مئة عام واليوم وبعد مئة عام»، وفى ختام اليوم يتم عرض الفيلم الوثائقى «المدينة الذهبية».

ونوهت بأن المركز يستهدف استغلال هذه الاحتفالية كفرصة لتسليط الضوء على المصريين الذين شاركوا فى اكتشاف المقبرة، موضحة أنه فى كثير من الأحيان نسمع عن كارتر واللورد كارنرفون ولكن لابد من التنويه بدور المصريين ومساهمتهم فى الاكتشاف.

وبسؤالها عن مصير مومياء توت عنخ آمون وهل ستظل فى المقبرة أم سيتم نقلها، قالت إن بقاء المومياء فى المقبرة أو نقلها للمتحف المصرى الكبير قرار يعود للحكومة المصرية ولكن من الهام مراعاة المناخ الجوى المحاط بالمومياء للحفاظ عليها فى أى مكان تتواجد به.

المشروعات

قالت بيرتيني، إن المركز لديه 95 مشروعا أثريا فى مختلف أنحاء الجمهورية، البعض تم الانتهاء منه فيما لاتزال هناك عدد من المشروعات جارٍ العمل عليها خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن مشروع معبد خونسو بالأقصر داخل معابد الكرنك بدأ المركز فى العمل عليه منذ عام 2007 وحتى 2018 مع فترات توقف قصيرة نظرًا لأنه مشروع ضخم، متابعة أن التكلفة الإجمالية للمشروع وصلت إلى 2 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت أن المشروع تضمن إصلاحات هيكلية لتثبيت المعبد مع ترميم 6 مقصورات إذ تم تدعيم وترميم الأسقف والحوائط الخاصة بها، كما تم تنظيف الأعمدة والمناظر وإزالة الترميم القديم الذى جرى فى الستينات والسبعينات لتتم أعمال الترميم وفقا للطرق العلمية الحديثة بالإضافة إلى ترميم بوابة بطليموس الثالث، والتى تربط معبد خونسو بطريق الكباش، فضلاً عن تدشين لافتات إرشادية للزوار.

وأشارت إلى أن المركز يستهدف استكمال عملية الحفاظ على هذا النصب الفرعونى إذ بدأ منذ العام الماضى فى أعمال التوثيق الكامل له باستخدام المسح بالليزر ثلاثى الأبعاء مع إجراء إصلاحات هيكلية به والحفاظ على الاسطح المطلية متعددة الألوان المتبقية غير المعالجة.

ولفتت إلى أن «البحوث الأمريكى» ساهم خلال العام الماضى فى هذا المشروع بتمويل قدره 400 ألف دولار، منوهة بأن المركز يسعى للحصول على تمويل إضافى من الوكالة الأمريكية، ومن المقرر أن يستمر العمل لمدة 4 أعوام مقبلة.

وأضافت أن هناك مشروعا ضخما آخر يعمل عليه المركز منذ عام 2004 فى الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج، بتكلفة وصلت إلى 8 ملايين دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أنه من المقرر الإنتهاء من هذا المشروع خلال العام المقبل.

ولفتت إلى أن هناك مشروعا فى القاهرة التاريخية وهو ضريح مسجد إخوة يوسف، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تطويره منذ عامين ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام المقبل بتكلفة 400 ألف دولار.

وتابعت أن هناك مشروعا جديدا سيتم البدء فى العمل عليه بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار بالقرب من مدينة أبيدوس بسوهاج، خلف معبد سيتى الأول.

ونوهت بأن وزارة السياحة والآثار تخطط لترشيح مدينة أبيدوس للانضمام لقائمة اليونسكو للتراث العالمى خلال عام 2025، مشيرة إلى أن المركز يعمل مع الوزارة على تجهيز الموقع لترشيحه وإدراجه فى قائمة التراث العالمي.

التأثيرات المناخية

وعن مدى تأثير التغيرات المناخية على الآثار، قالت برتينى إن مركز البحوث الأمريكى سيشارك فى قمة المناخ المنعقدة فى مصر خلال شهر نوفمبر الجارى وسيطرح توصياته، منوهة بأنه حتى الآن لا توجد دراسة كافية لرصد مدى تأثير التغير المناخى على التراث الثقافى والآثري.

وتابعت أن مصر على سبيل المثال يتأثر ساحلها الشمالى بارتفاع فى مستوى سطح البحر وهو ما سيؤثر على المواقع الآثرية هناك، وهكذا بالنسبة لصعيد مصر إذ تؤثر المياه الجوفية على التراث الثقافي؛ وهو أمر شائع فى جميع أنحاء وادى النيل.

وأشارت إلى عدد من المشاريع التى شارك المركز فى بعضها للحد من هذا الأمر منها مشروع خفض المياه الجوفية لكلا من معابد الكرنك والأقصر فى أوائل عام 2000، بالإضافة لمشروع آخر – لم يشارك فيه المركز – فى الضفة الغربية للأقصر لحماية كافة المعالم الأثرية هناك.

ولفتت إلى مشروع كوم الشقافة بالإسكندرية والذى يعد من أحدث المشروعات التى تم العمل فيه على خفض المياه الجوفية لحماية الآثار.

وأكدت برتينى أن مياه الأمطار تمثل أيضا أزمة كبرى فى مصر لأنها تتزايد حاليًا، لافتة إلى أن هناك تهديدات مناخية أخرى لا تتوافر عنها البيانات الكافية حتى الآن.

وأوضحت أنه عند النظر إلى دولة مثل العراق سنجد أنها تعانى حاليًا من حالات جفاف شديدة أثرت بشكل كبير على المواقع الأثرية هناك وكذلك أيضا على السكان، لافتة إلى أن هناك آثار كانت تحت الماء فى السابق والآن نراها للمرة الأولى تظهر على السطح.

وتابعت أنه بصرف النظر عما إذا كانت هناك زيادة فى المياه بالعراق أو حتى نقصان فإن هذا يتطلب دراسات كبيرة، إذ تعتقد «برتينى» أن منطقة الشرق الأوسط تتأثر بشكل غير متكافئ بتغير المناخ.

وأوضحت أنه بمجرد توافر الدراسات اللازمة سنتمكن من معرفة الطرق والإجراءات الوقائية للحد من تأثير التغيرات المناخية على الآثار، مؤكدة أن ما يحتاجه المركز فقط هو المزيد من البيانات بهدف التنبؤ والوقاية.

وأعربت عن سعادتها للمشاركة مع شبكة التراث المناخى فى تنظيم حدثين، أحدهما فى 11 نوفمبر المقبل ومن المرجح أن يكون فى متحف شرم الشيخ، وستكون قمة لقادة عالم الثقافة والآثار ويتواجد بها شخصيات تتعامل مع قضايا الثقافة مثل الفنون والموسيقى، وليس فقط الحفاظ على الآثار.

وتابعت أنه عند النظر إلى أجندة المناخ الأوسع نطاقا فإنها دائما تركز بشدة على الأمن المائى والطاقة، والزراعة، والغاز النفطى اونبعاثات الكربون، لكنها لا تتحدث عن كيفية تأثر شعوبنا وثقافتنا بتلك التغيرات.

الخطط المستقبلية

وحول الخطط المستقبلية للمركز، قالت برتينى إنه خلال العام المقبل ستكون الذكرى الخامسة والسبعين لمركز البحوث الأمريكي، مشيرة إلى أنهم بصدد إطلاق حملة للتخطيط المستقبلى وكجزء من هذه الحملة سيعلن المركز عن الإنتقال لمبنى جديد.

وأكدت أن المركز يسعى إلى أن يكون هذا المبنى الجديد فرصة لتعزيز التزامهم بالتعاون مع مصر، إذ يتطلعون إلى تدشين مكتبة أكثر حداثة، وأن يكون لديهم مختبر للعلوم الإنسانية الرقمية حيث يمكنهم من خلاله دعم الجوانب الرقمية المختلفة لتوثيق التراث الثقافى المصرى لجعله متاحًا للباحثين فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى سعيهم لأن يكون لديهم مساحة أكبر لبرنامج الزمالة الخاص بالمركز، وكذلك الأحداث والمعارض.

ونوهت بريتني، بإن عدد المنح البحثية الممنوحة من قبل المركز منذ عام 2004 وحتى الآن تخطى الـ 700 منحة بتمويل وصل إلى 9 ملايين دولار لأكثر من 250 مشروع فى جميع أنحاء مصر.

ولفتت إلى أن المهمة الرئيسية للمركز تتمثل فى دعم البحث فى جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية بالإضافة إلى تعزيز المعرفة وذلك بهدف حماية التراث الثقافى المصري، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافى الأمريكى _المصري.

يشار إلى أن مركز البحوث الأمريكية فى مصر تأسس عام 1948، وهو منظمة خاصة غير ربحية تتكون من مؤسسات تعليمية، وثقافية وعلماء محترفين وأفراد.

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