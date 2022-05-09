«البحر الأحمر للتطوير» : افتتاح 16 فندقا بالمرحلة الأولى من المشروع المنتهي خلال 2023

أكد جون باغانو ، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ، أنه تم افتتاح 16 فندقا في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر التي تنتهي نهاية عام 2023.

وأشار باغانو -كما ورد بموقع العربية- إلى التقدم في المشاريع التي تم الإعلان عنها في المعارض السابقة لسوق السفر العربي.

وتابع: “نأمل أن نفتتح 3 فنادق في مطلع العام المقبل، و13 فندقا نهاية عام 2023”.

وأوضح أن الشركة تقوم بتطوير 8 فنادق في أمالا وهو مشروع جديد يعتبر جزءا من البحر الأحمر.

ولفت إلى أن مجموع الفنادق التي سنقوم بافتتاحها يبلغ 24 فندقا تحتوي على نحو 4300 غرفة، وهذه إضافة مهمة لقطاع السياحة السعودي.

كما توقع أن يبدأ المشروع باستقبال الزائرين مطلع العام المقبل وذلك عندما يتم افتتاح الثلاثة فنادق مطلع العام المقبل، مضيفا: “أول 3 فنادق سنقوم بافتتاحها قد يكون حجمها صغيرا إلى حد ما وستحتوي على 250 غرفة”.

وأكد أنه في نهاية المرحلة الأولى سيتم تسليم نحو 3 آلاف غرفة وقد نستقبل نحو 350 ألف زائر سنويا.

وأشار باغانو إلى أن الشركة لم تواجه أي تحديات في التوظيف، موضحا أن عدد الموظفين في مشروع البحر الأحمر يبلغ نحو 1700 موظف، كما تم تعيين 440 موظفا جديدا خلال الربع الأول من هذا العام.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بتوظيف نحو 100 شخص جديد شهريا وذلك على صعيد النشاط العقاري للشركة، بينما سيوفر مشروع البحر الأحمر وأمالا نحو 120 ألف وظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي: “قطاع السياحة في المملكة هو قطاع جديد ويشهد تقدما بوتيرة سريعة جدا، وأنا متأكد أن العديد من الأشخاص يتمنى العمل هنا”.

وأضاف باغانو أن التضخم يشكل تحديات للجميع، مضيفا: “التضخم يجبرنا على التفكير بطريقة مبتكرة فيما يخص مواردنا إلا أنه لم يؤثر على وتيرة تنفيذ المشاريع وما زلنا ملتزمين بأوقات التسليم.. ما علينا إلا قبول أن التكلفة ستكون أعلى”.

وبين باغانو أن التضخم سيكون مرتبطا بسعر الغرفة، لذلك لن يؤثر على الشركة.