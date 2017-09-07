البحر الأحمر في صدارة اهتمامات الداو للتنمية

❏ 800 مليون جنيه استثمارات مشروع «هايتس» فى مرحلته الأولى ❏ حضور جماهرى مكثف يتجاوز 5 ألف شخص لحفل «عمرو دياب» ❏ استضافة كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى ❏ مشروعات كبيرة على مقربة من المتحف المصرى الكبير ❏ العمل على ترشيد المياه والطاقة تحقيقا للتنمية المستدامة المرسى

❏ 800 مليون جنيه استثمارات مشروع «هايتس» فى مرحلته الأولى

❏ حضور جماهرى مكثف يتجاوز 5 ألف شخص لحفل «عمرو دياب»

❏ استضافة كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى

❏ مشروعات كبيرة على مقربة من المتحف المصرى الكبير

❏ العمل على ترشيد المياه والطاقة تحقيقا للتنمية المستدامة

المرسى عزت

قال بهاء كريم، مدير التسويق بشركة الداو للتنمية، إن المسئولية المجتمعية تجاه أبناء مدينة الغردقة، والدعم الكامل لأبناء محافظة البحر الأحمر تتصدر إستراتيجية شركته، مؤكدا الاهتمام باجتذاب كبار النجوم المحليين والعالميين لتركيز الضوء على المدينة، وزيادة فرص تسويق بها محليا وعالميا».

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تتبع أحدث أساليب التنمية المستدامة فى توفير المياه والطاقة، بما ينعكس إيجابا على معدلات التنمية فى مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر.

ولفت مدير التسويق بـ«الداو للتنمية» إلى أنهم يتعاقدون دائما مع كبار نجوم مصر والعالم العربى، إذ أحيا المطرب محمد حماقى والمطربة جنات حفلا العام الماضى، وحقق نجاحا مبهرا.

وذكر كريم أن الشركة استطاعت ولأول مرة اجتذاب نجم الأغنية المصرية والعربية خلال عيد الأضحى النجم عمرو دياب، والذى أحيا حفلا بمدينة الغردقة.

وأكد أن «الداو» لا تعمل فقط على جذب السائحين إلى منتجعاتها وفنادقها التابعة بل تعمل جديا على التركيز على تسويق مدينة الغردقة محليا وعالميا، وهذا ضمن أهم استراتيجيات عملنا أيضا.

ولفت كريم إلى أن توافق الحفل مع عيد الأضحى المبارك أضاف بعدًا رائعا، مضيفا أن الحفل تزامن أيضا مع احتفالنا بتسليم المرحلة الأولى من مشروع الداو هايتس.

وشهد حفل عمرو دياب بمدينة الغردقة حضورا مكثفا من كبار الفنانين ورجال الأعمال، ومصريين وأجانب.

كما شهد الحفل حضور الكاتب والسيناريست تامر حبيب مؤلف عدد من الأفلام، ومنها فيلم سهر الليالى، وتيمور وشفيقة، وحب البنات، وواحد صحيح، وأسوار القمر، وغيرها من العلامات الفنية فى تاريخ السينما المصرية، وكذلك حضر الحفل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وحضور ما يزيد على 5 آلاف شخص.

وأكد كريم، مدير التسويق بالداو للتنمية، أن حفل الميجا ستار عمرو دياب يأتى بمناسبة تسليم الشركة المرحلة الأولى من مشروع الداو هايتس، والذى يعد نقلة نوعية فى المنتجات المقدمة للجمهور، إذ يعد منتجا سياحيا متميزا يشمل ألف وحدة فندقية بها كل الخدمات.

وأوضح أن إجمالى استثمارات المرحلة الأولى من مشروع «الداو هايتس» تصل إلى 800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يشمل كل الخدمات من جراجات تحت الأرض ومناطق خضراء وحمامات سباحة فى قلب مدينة الغردقة فى بداية الممشى السياحى العالمى، مما يعطى الوحدات إطلالة مباشرة على البحر الأحمر.

وأضاف كريم أن مشروع الداو هايتس يشمل سوقا تجارية متكاملة، تحت اسم «الداو فيلادج مول» بمساحة تتجاوز 25 مترًا يتضمن ما يفوق 80 وحدة تجارية مصممة لجذب أسماء وعلامات تجارية عالمية إلى مدينة الغردقة ليصبح مركزا ترفيهيا للغردقة.

وأشار مدير التسويق إلى أنه تم التعاقد فعليا مع أسماء مثل الباشا 1901 والذى نستعد بنقل هذا الاسم من حى الزمالك العريق إلى مدينة الغردقة.

يذكر أن «الداو للتنمية» هى المطورة والمالكة والتى تدير منتجع «شتاينجرجر الداو» الحاصل على عدد من جوائز الجودة والتفوق العالمية، ومنتجع «شتايجنبرجر أكوا ماجيك» وهو المنتجع العائلى، إلى جانب مركز الداو الدولى للمؤتمرات أول مركز مؤتمرات دولى بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى فندق «هوليداى ان لندن وست» ومشروع «الداو ستراند» الذى شهد إقامة حفل النجم «عمرو دياب».

وتقوم بتطوير عدد من المشروعات الأخرى منها «كايرو وست ريزيدنس»، و«كايرو وست الفندقى» وهى مشروعات على مقربة من مشروع المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وتعد شركة الداو إحدى شركات مجموعة «سامى سعد القابضة»، والتى تعتبر من كبريات المجموعات الاستثمارية، والتى تعمل فى عدد من القطاعات السياحية والصناعية والاستثمارية المتنوعة».