«البحر الأحمر» تمنع مغادرة العاملين بالسياحة وتوقف استقبال الوفود الداخلية 14 يوما (مستند)

قرر محافظ «البحر الأحمر» فرض الحجر الصحى لمدة 14 يومًا على الأفراد العاملين فى المنشآت السياحية (الفنادق والمزارات والبازارات والمطاعم ..إلخ) ، اعتبارًا من أمس الإثنين أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة .

وقال القرار الرسمي الصادر عن المحافظة، إن الحجر الصحي يأتي نظرًا لإيقاف حركة الطيران الذي سيؤدي لمغادرة السائحين وبالتالي أطقم العاملين في المنشآت السياحية لمحل إقامتهم بالمحافظات الأخرى.

وجاء القرار فى إطار الخطة العامة للدولة بشأن مواجهة فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية تضمن سلامة أرواح المواطنين من الإصابة بالفيروس الجديد وكذلك سلامة السائحين الموجودين بالمحافظات السياحية لحين مغادرتهم للبلاد طبقًا للتوقيتات .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قد أصدر قرار أمس الإثنين بوقف حركة الطيران الخارجي لمدة 14 يومًا اعتبارًا من الخميس المقبل، مع استمرار الطيران الداخلي وحركة الشحن، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا .

ونص قرار محافظة «البحر الأحمر» على

1- عدم مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة من المنشآت السياحية (الفنادق والمزارات والبازارات والمطاعم …إلخ) وذلك لمدة 14 يومًا اعتبارًا من اليوم أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحي نظرًا لأن إيقاف حركة الطيران سيؤدي لمغادرة الأطقم العاملة في المنشآت السياحية إلى محل إقامتهم بمحافظاتهم الأصية .

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية (الفنادق، المزارات، البازارات، المطاعم، إلخ) وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة .

3- عدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يومًا من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمحافظة .

4- تلتزم المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض تظهر على أي فرد من الأطقم على الأرقام التالية (01552427770 – 01014005273) .

5- يتم التأكيد على التزام جميع المنشآت السياحية بكافة التعليمات السابقة طبقًا لكتابنا رقم 2064 بتاريخ 9-3-2020 بهذا الشأن .

في ذات السياق قال مصدر مسئول لـ”المال” إن القرار تم بالتنسيق بين وزارة السياحة ضمن الإجراءات التي وجه بها مجلس الوزراء لمكافحة كورونا بعد منع حركة الطيران، مضيفًا أن كافة المحافظات السياحية ستتخذ إجراءات مماثلة .

آخر مستجدات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة أمس الإثنين عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين و40 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها، يوم الإثنين، من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار مجاهد إلى أن بين المصابين 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.