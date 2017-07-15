البحر الأحمر تمنع غير المقيمين بالفنادق من دخول الشواطئ

المحافظ: حادث الغرقة يحدث في كل دول العالم .. وأشيد بالتدخل السريع للأمن

مسئولون بسفارة ألمانيا قدموا لي الشكر وعبروا عن رضاهم التام بالأوضاع الأمنية في الغردقة



المال – خاص :



أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اتخاذ قرار بمنع دخول أي أفراد أو نزلاء للشواطئ الخاصة بالفنادق من غير المقيمين بها، مشيرا إلى أن حادث الاعتداء على السياح في أحد فنادق الغردقة حالة فردية، وأن تلك الحوداث الفردية تحدث في كافة دول العالم مشيدا بالتدخل السريع من رجال الأمن والتعامل مع الموقف .



وأضاف فى بيان نشر على صفحة المحافظة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” منذ قليل، أنه التقى بعدد من مسؤلي السفارة الألمانية، لمتابعة حادث أمس والتواصل مع سلطات التحقيق، للتعرف على ملابسات الحادث.



وأوضح عبد الله أنه قام بزيارة للمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين وتبين أنهم يتماثلون للشفاء، موضحا أنه قد بالتسيق مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لتوفير طائرة هليكوبتر إسعاف لنقل المصابين بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة ، لاستكمال العلاج والاطئمنان الكامل علي شفاءهم وطمأنة سفراء ومسئولي المصابين.



وأضاف أن الأجهزة الأمنية مازالت تحقق مع المتهم وتبحث الدافع الحقيقي وراء قيامه بهذا الحادث الفردي، مشيرا إلي أنه يتم تكثيف الدوريات البحرية لتأمين الشواطئ والمياه الاقليمية بأوقات متغيرة لمنع حدوث أي مشكلة او حادثة والتعامل السريع معها .



وقال إن مسئولين بالسفارة الألمانية أشادوا بالاجراءات الأمنية المتخذة، وقدموا له الشكر، معربين عن رضاهم التام عن الأوضاع الأمنية داخل المدينة.



يشار إلى أن شخصا تسلل لأحد الشواطئ بالغردقة وهاجم عددا من السائحين الأجانب مما أدى لوفاة ألمانيتين وإصابة 4 آخرين من جنسيات مختلفة ، أمس الجمعة.

