البحر الأحمر تطرح مناقصة لتنفيذ 15 عمارة جديدة بالسوق الحضاري في الغردقة

طرحت مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر مناقصة بين شركات المقاولات المختلفة، لإنشاء 15 عمارة سكنية، وذلك بمنطقة السوق الحضاري بالغردقة.

وحسب مصادر مطلعة، فمن المقرر أن يكون جلسة فض المظاريف الفنية للمشروع يوم 16 أغسطس المقبل، وذلك بشرط التقديم بتأمين قدره 3 ملايين جنيه.

واشترطت مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر فيمن يتقدم للمزايدة، التقدم بالبطاقة الضريبية والسجل التجاري، والمركز المالي للشركة، والبرنامج الزمني للتنفيذ، وبطاقة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إضافة إلى تعهد بألا يقل المكون المصري عن 40% بالمشروع، والالتزام بالتأمين على العمالة خلال فترة التنفيذ.

ويأتي تنفيذ المشروع وفقا لشروط القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وانتهت محافظة البحر الأحمر مؤخرا من تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، وذلك بمدينة الغردقة، وذلك بواقع 6 آلاف وحدة سكنية، وبتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، والمعروف بالإعلان العاشر.

ويقام المشروع بواقع 300 عمارة كل عمارة 20 شقة وبإجمالى 6 آلاف وحدة، والواقع بمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة.

وكان قد أشار المهندس محمد عبد المنعم، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر، أن مشروع سكن مصر بمدينة الغردقة يعتبر من افضل مشاريع الإسكان على الإطلاق، حيث تم تشيده أولا بالقرب من قلب المدينة وكذلك تم التأكيد على الشركات العاملة على أن تكون التشطيبات الداخلية للوحدات تليق بالمواطنين.

وأضاف مدير مديرية إسكان البحر الأحمر أن المشروع إسكان اجتماعى وتم تغير اسمه الى سكن كل المصريين، حيث تبلغ مساحة الشقة 90 مترا والتشطيبات لها على أعلى مستوي، مضيفا أنه سيتم تسلم المشروع من الشركات العاملة خلال فترة قريبة ثم تقوم وزارة الإسكان خلال العام الجارى بتسليمها للمواطنين.