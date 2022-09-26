«البحر الأحمر السينمائي» يعلن ترميم كنوز السينما المصرية بعد مرور 50 عاما

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” عن تعاونه مع راديو وتلفزيون العرب ART، ونشاط السينما بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة؛ من أجل ترميم اثنين من كنوز السينما العربية والمصرية ” خلي بالك من زوزو” و” غرام في الكرنك ” أيضا بعد مرور خمسين عاما على انتاجهما .

ويأتي ذلك استكمالا لمهمة الحفاظ على تاريخ وأرث السينما العربية ، حيث تجري عملية ترميم الأفلام السينمائية في مدينة الانتاج الاعلامي بمصر .

وقررت ادارة المهرجان الاحتفاء بمرور 50 عاما على طرح هذه الأفلام وانتاجها السينمائي ، بترميمها وعرضها في الدورة الثانية للمهرجان التي تقام في ديسمبر القادم .

وتعد عملية ترميم الأفلام أمراً بالغ التعقيد، حيث يخضع الفيلم للعديد من المراحل، ففي البداية تتم معالجة الفيلم وتحويله من مقاس 35 ملم إلى نسخة رقمية ومن ثم يخضع لعملية ترميم عبر الحاسوب تليها مرحلة تصحيح الألوان والصور وتصفية الذبذبات الصوتية.

وقال مدير البرنامج العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنطوان خليفة: ” فخورون بالمساهمة في إحياء تحفتين رائعتين للسينما المصرية كان لكل منهما تأثير غير مسبوق على المشاهدين والمجتمع، ولا يزال العالم العربي شغوفًا بأفلام سعاد حسني كما يتذكر الراقص الكبير محمود رضا الذي جعل الرقص الشعبي المصري يتألق في جميع أنحاء العالم.”

فيلم غرام في الكرنك شهد مشاركة أشهر عمالقة الفن سعاد حسني وحسين فهمي وتحية كاريوكا وسمير غانم. كما استمر عرض الفيلم سنة كاملة في دور السينما المصرية، ويعد من ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كذلك يعد فيلم خلي بالك من زوز من روائع السينما العربية الذي حقق أرقاما قياسية في السينمات وقام ببطولته الراحلة سعاد حسني والنجم القدير حسين فهمي .