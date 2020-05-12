البحر الأحمر :استقبلنا أكثر من 5 آلاف عائد من الخارج بينهم 4 مصابين بكورونا من عائلة واحدة

قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن المحافظة استقبلت أكثر من 5 آلاف شخص من العائدين من الخارج عبر موانئ ومطارات مرسى علم وسفاجا والغردقة من خلال عدة رحلات بحرية وجوية، موضحا أنه يتم حجر الجميع في الفنادق أو أماكن…

قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن المحافظة استقبلت أكثر من 5 آلاف شخص من العائدين من الخارج عبر موانئ ومطارات مرسى علم وسفاجا والغردقة من خلال عدة رحلات بحرية وجوية، موضحا أنه يتم حجر الجميع في الفنادق أو أماكن الحجر التى تتحملها الدولة مثل مدن الشباب.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن هناك 4 حالات مصابة تم اكتشافها بين العائدين من رحلة واشنطن من خلال الكشف المبدئي، موضحا أن حميع المصابين من عائلة واحدة .

وأكد أن هناك شكرا للفنادق الموجودة بمرسى علم والتى يوجد بها العائدون من الخارج، مشيرا إلى أنه تم تغيير بعض الفنادق بعد شكاوي من البعض.

وأكد أن “هناك 150 شخصا عائدون من السعودية خرجوا من العزل الصحي بعد مرور 14 يوما مضيفا : العائدون من السعودية كانوا يرغبوا في مغادرة الحجر الصحي سريعا لاشتيقالهم لأهاليهم، ومظهرش ولاحالة فيهم وقولتلهم سامحوني لوفي أي تقصير وقدمت لهم هدية بسيطة”.

وأكد أن محافظة البحر الأحمر مستعدة لفتح الفنادق بالاشتراطات الصحية الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء.

وقال: “اتفقنا إن الفندق اللى مش ملتزم 100% مش هنديله شهادة الفتح وتم وضع قيود شديدة من قبل وزارة السياحة والصحة للنفادق التي ترغب في استقبال السياح وسيتم غلق الفندق لمدة عامين وستسحب التراخيص لمن يخالف.