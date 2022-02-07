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البحرين تمنح تأشيرة إقامة ذهبية للأجانب ضمن خطة تعزيز الاقتصاد

ستكون التأشيرة دائمة وتجدد لأجل غير مسمى
أيمن عزام 10:46 م, الأثنين, 7 فبراير 22 10:46 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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وافق مجلس الوزراء البحريني، يوم الإثنين، على تقديم تأشيرة إقامة ذهبية لبعض الأجانب من أجل جذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين، وذلك ضمن خطة المملكة لتعزيز اقتصادها.

ستكون هذه التأشيرة “دائمة” وتجدد إلى أجل غير مسمى، وستمنح الحق في العمل والإقامة لأفراد الأسرة.

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن التأشيرة “ستساعد على تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين ودعم تنمية مختلف القطاعات، مثل الاقتصاد والاستثمار والخدمات”.

تواجه البحرين ضغوطا مالية على الرغم من حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.

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وفي أواخر العام الماضي، وضعت المملكة خططاً لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وهي أعلى نسبة خليجية بعد السعودية، في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة وكبح أحد أكبر عجز للموازنة في المنطقة.

ولطالما عارضت دول الخليج منح الإقامة الدائمة، على الرغم من اعتمادها على ملايين العمال الأجانب، لكن في العام الماضي، أطلقت الإمارات العربية المتحدة “التأشيرات الذهبية” و “التأشيرات الخضراء” بهدف جذب المواهب والاحتفاظ بها. واتخذت كل من السعودية وقطر خطوات نحو السماح لبعض المغتربين بالإقامة الدائمة.

مزايا تأشيرة الإقامة الذهبية

بحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن أصحاب الإقامة الذهبية سيتمكنون من إصدار تأشيرة التحاق للزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، كما يحق لهم العمل في البحرين.

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يمكن تجديد الإقامة لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية بحسب الشروط والمعايير، التي لم تعلن بعد، كما أن التأشيرة غير مقرونة بفئة عمرية معينة.

ذكرت الوكالة أن الإقامة الذهبية تمنح للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في المملكة أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني (5300 دولار) أو أكثر خلال تلك المدة.

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كما يمكن لمجموعة من الفئات الحصول على الإقامة الذهبية بشكل فوري بحسب المعايير الخاصة بكل فئة، والتي تضم الآتي:

1- أصحاب العقارات: أن يمتلك عقاراً أو مجموعة عقارات في مملكة البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني.

2- المتقاعدون: أن يكون الدخل شهري يبلغ 4000 دينار بحريني أو أكثر.

3- الموهوبون الذين يستوفون الشروط للاستفادة من الإقامة الذهبية. وأشارت الوكالة إلى أنه يجب أن تكون مدة البقاء في البحرين 90 يوماً على الأقل خلال السنة الواحدة حتى تظل الإقامة سارية.

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بقلم أيمن عزام

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