البحرين تفتح باب التسجيل للتطعيم الاختياري ضد جدري القردة

أعلنت مملكة البحرين اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل للتطعيم الاختياري المضاد لفيروس جدري القردة لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت وزارة الصحة بأن التطعيم الاختياري سيكون عبر موقعها الإلكتروني وخطها الساخن، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

التطعيم ضد جدري القردة

وكشفت الوزارة عن توفر كميات محدودة من التطعيم حالياً مخصصة للفئات ذات الأولوية، حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة، والتي تشمل العاملين الصحيين الذين يتعرضون للمصابين أو عيناتهم والمخالطين القريبين من ذوي الخطورة العالية، لافتة إلى أن كافة الاستعدادات اللوجستية قائمة لتأمين سلاسل إمداد التطعيمات في ظل الطلب العالمي عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة إجراءات استباقية واحترازية تتخذها البحرين بناء على المستجدات الصحية العالمية المرتبطة بجدري القردة وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوّهة بأن الشحنات القادمة للتطعيم ستخصص للذين يرغبون في أخذ التطعيم المضاد اختياريا من المواطنين والمقيمين بشكل مجاني.

وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات في هذا الشأن حفاظاً على الصحة العامة، من خلال خطة استباقية طارئة تحسباً لأي حالة إصابة وافدة بفيروس جدري القردة.

ولم تعلن الجهات الصحية الرسمية عن تسجيل أي حالة لجدري القردة في المملكة حتى الآن، ويأتي التسجيل للتطعيم من ضمن الجهود لمكافحة انتشار الأمراض المعدية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.