البحرين تعيّن بنوكاً لإصدار مزمع لصكوك وسندات دولارية

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الأربعاء، أن البحرين عيّنت مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مقوّمة بالدولار، تشمل شريحة من السندات الإسلامية علاوة على سندات تقليدية، وفقاً لما نقلته رويترز.

وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن بنوك «إيه.بي.سي» و«سيتي» و«أبوظبي الأول» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان» و«البحرين الوطني» و«ستاندرد تشارترد» سترتب اتصالات مع المستثمرين، يوم الأربعاء، لكنه لم يذكر قيمة تلك السندات أو الصكوك.

وأضافت الوثيقة أنه من المحتمل أن يتبع ذلك بيع لصكوك لأجل أكثر من سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 سنة حسب ظروف السوق.

على صعيد آخر، أعلنت البحرين أول أمس عن إطلاق «الرخصة الذهبية» للمشاريع الاستراتيجية، والرخصة الجديدة تتضمن مزايا للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشركات ذات الاستثمارات الكبيرة والمشروعات الاستراتيجية التي ستوفر أكثر من 500 فرصة عمل أو التي تتجاوز قيمة استثماراتها 50 مليون دولار ستكون مؤهلة للحصول على تلك الرخصة.

تتضمن هذه الرخصة عدة تسهيلات للمؤسسات والشركات الحاصلة عليها، منها تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية.