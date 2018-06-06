البحرين تضع 4 شروط لتفعيل رفع الحظر عن الجوافة المصرية

أحمد اللاهونى:قررت البحرين الأسبوع الماضى، رفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية الطازجة، بداية من الموسم التصديرى الجديد 2018-2019، وأخطرت مصر رسمياً أن اللجنة الزراعية الدائمة بوكالة الزراعة والثروة البحرية، أوصت باستئناف الاستيراد مرة أخرى، ووضعت 4 شروط أساسية لمعاودة النشاط.حصلت «المال&

أحمد اللاهونى:

قررت البحرين الأسبوع الماضى، رفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية الطازجة، بداية من الموسم التصديرى الجديد 2018-2019، وأخطرت مصر رسمياً أن اللجنة الزراعية الدائمة بوكالة الزراعة والثروة البحرية، أوصت باستئناف الاستيراد مرة أخرى، ووضعت 4 شروط أساسية لمعاودة النشاط.

حصلت «المال» على شروط البحرين لرفع الحظر المفروض على الجوافة الطازجة،عقب فترة توقف منذ الموسم الماضى 2016/2017، وتمثلت الشروط الأربعة التى طالبت بها البحرين، فى موافاة الجانب المصرى «المملكة» بقائمة المزارع، ومحطات التعبئة المعتمد وفقاً للمنظومة الرقابية المعتمدة، وسحب عينات من الشحنات التى يتم تصديرها للتأكد من أن متبقيات المبيدات فى الحدود المسموح بها، حسبما كشفت هالة الدكرورى، رئيس الإدارة المركزية للتمويل واللوجيستيات بهيئة تنمية الصادرات.

قالت رئيس الإدارة المركزية للتمويل واللوجيستيات فى تصريحات لـ»المال»، إن الشروط تضمنت إرفاق شهادة تحليل معملى وشهادة صحة نباتية للشحنة المصدرة،إلى جانب فحص الشحنات عند وصولها إلى المنافذ الجمركية فى البحرين.

يشار إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية، قد عانى من قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوروبية خلال الموسم الماضى 2016/2017، لكن الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة، نجحت فى استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخرى باستثناء محصول الجوافة الطازجة للسعودية، وجميع المحاصيل للسودان، ومازالت المفاوضات معها مستمرة حتى الآن.

تعود أزمة حظر الحاصلات الزراعية لسبب رئيسى وهو مرور شحنات عالق بها بعض متبقيات مبيدات، لكن الحكومة تغلبت على هذا الأمر باستحداث نظامًا جديدًا للرقابة بالتعاون بين وزارتا التجارة والزراعة، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وصدر قرار من وزيرى الزراعة والصناعة رقم 670 لسنة 2017 فى نوفمبر لتشديد الرقابة على الصادرات، تشترط تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فى المزارع التى تريد التصدير من خلال التسجيل والفحص الدورى للمزارع، وتطبيق معايير «الكوديكس» -دستور الغذاء العالمى- فيما يتعلق بمعدلات الجودة فى التصدير.

حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة %5.3 خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018، إذ بلغت مليار و9 ملايين دولار، مقارنة 958 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.