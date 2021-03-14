البحرين تزف نبأ سارا لمواطنيها بشأن إجراءات مواجهة كورونا

قالت وزارة الصحة إنه بوسع المطاعم والمقاهي فتح أبوابها لعدد لا يتجاوز 30 شخصا. وكان العمل في المقاهي والمطاعم مقصورا على بيع الوجبات الجاهزة فقط منذ أواخر يناير الماضي

اتخذت السلطات البحرينية قرارا اليوم الأحد بتخفيف بعض الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم وإعادة فتح المؤسسات التعليمية للطلاب، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه بوسع المطاعم والمقاهي فتح أبوابها لعدد لا يتجاوز 30 شخصا. وكان العمل في المقاهي والمطاعم مقصورا على بيع الوجبات الجاهزة فقط منذ أواخر يناير الماضي.

ومن الممكن إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية اعتبارا من يوم الأحد، وإن كان ما زال محظورا تجمع أكثر من 30 شخصا في المنازل أو الأماكن الخاصة.

وحث مسؤولو الوزارة السكان على تلقي اللقاح ومواصلة الالتزام بإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي.

انخفاض الإصابات

وانخفض عدد الإصابات من أعلى مستوى له في منتصف فبراير الماضي (896 حالة) بعد زيادة مطردة منذ ديسمبر الماضي. وسجلت المملكة، التي تتيح للمقيمين والمواطنين أربعة أنواع من اللقاحات، 579 إصابة جديدة يوم الأحد.

وشهدت الإصابات اليومية في دولة الإمارات المجاورة كذلك هبوطا من ذروة 3977 إصابة في أوائل فبراير شباط لتسجل 1992 حالة يوم الأحد. وتشهد الإمارات أحد أسرع معدلات التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم.

وذكرت صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية أمس السبت، نقلا عن تعميم لوزارة الصحة أنه أصبح بوسع المستشفيات الخاصة استئناف إجراء العمليات الجراحية الاختيارية ومتابعة العلاجات التجميلية وجلسات العلاج الطبيعي التي كانت متوقفة في الفترة الماضية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ مليونين ونحو 660 ألف وفاة.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات الاجمالية تخطت عتبة الـ120 مليونًا، بنحو 58 ألف إصابة، تعافى منهم 96 مليونا وما يزيد على 589 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعًا محدودًا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 442 ألفا و484 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,082 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت أمس السبت، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,940 وفاة)، الولايات المتحدة (1,037 وفاة)، المكسيك (709 وفيات)، روسيا (475 وفاة)، وبولندا (343 وفاة).

وأفادت بأن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (70,934 إصابة)، أمريكا (48,808 إصابات)، فرنسا (29,759 إصابة)، إيطاليا (26,062 إصابة)، والهند (25,153 إصابة).