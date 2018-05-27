البحرين ترفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية الطازجة

الصاوى أحمدأخطرت مملكة البحرين مصر رسميا، برفع الحظر عن استيراد ثمار الجوافة الطازجة والبدء فى الاستيراد الموسم الجديد.كانت الغرفة التجارية قد أبرزت القرار المنشور من قبل وزارة التجارة والصناعة المصرية مؤخرا،والذى تضمن إصدار السلطات البحرينية قرارا بوقف استصدار تراخيص استيراد منتج الجوافة من مصر

الصاوى أحمد

أخطرت مملكة البحرين مصر رسميا، برفع الحظر عن استيراد ثمار الجوافة الطازجة والبدء فى الاستيراد الموسم الجديد.

كانت الغرفة التجارية قد أبرزت القرار المنشور من قبل وزارة التجارة والصناعة المصرية مؤخرا،والذى تضمن إصدار السلطات البحرينية قرارا بوقف استصدار تراخيص استيراد منتج الجوافة من مصر، وذلك بعد أن تم فحص 4 إرساليات تبين ارتفاع نسبة المبيدات بالمنتج بشكل أكبر من المسموح به.

وأرجع محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أن قرار البحرين فى استئناف استيراد الجوافة هى ضم المحصول لمنظومة الفحص الجديدة المعروفة بالجلوبال جاب أو الممارسات الزراعية الجيدة التى أثبتت جودتها وساهمت بشكل كبير فى تحسين نوعية الصادرات المصرية وأصبحت تتمتع بالجودة العالمية فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة، فضلا عن معايير أخرى تتعلق بالنظافة والحصاد والتعبئة وغيرها.

ويبدأ موسم جنى الجوافة فى أغسطس من كل عام كما يوجد منها أنواع صيفية وشتوية، وبدأت وزارة الزراعة تكويد مزارع الجوافة مطلع العام الحالى حيث سيتم منح كل مزرعة كود ورقم تسلسلى لإتاحة التتبع العكسى للشحنات ولضبط المنظومة بشكل كامل حيث سيتم تطبيق هذه المعايير الجديدة ابتداء من الموسم التصديرى المقبل.

واوضح رئيس جمعية “هيا ” أن عدة محاصيل مهمة سبق أخضاعها لمعايير الفحص الجديدة التى تم أعتمادها بموجب قرار لوزيرى الزراعة والصناعة رقم 670 لسنة 2018 وهذة المحاصيل هى العنب والفراولة والفلفل والرمان والجوافة والقرار صادر فى نهاية العام الماضى.

وأكد عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،فى بيان له قبل أيام، أن زيادة الصادرات المصرية للخارج يعود الى الجهود التى بذلتها الوزارة الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية ككل، سواء للاستهلاك المحلى او للتصدير، وذلك فضلاً عن الاجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وكشف تقرير رسمى للإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، عن ارتفاع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالى حيث بلغ حتى الآن حوالى 2 مليون و880 ألف طن.

وأوضح التقرير أن هناك طفرة ملحوظة فى صادرات مصر من الموالح والبطاطس حتى الآن، حيث بلغ اجمالى ما تم تصديره من الموالح مليونا و190 ألف طن، بينما إجمالى ما تم تصديره من البطاطس حوالى 672 ألف طن، فضلاً عن ارتفاع صادرات محاصيل: البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب.

وتلقت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى المصرية خطابا رسميا من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى بمملكة البحرين يفيد بالموافقة على إلغاء حظر استيراد الجوافة من مصر، فتح أسواق البحرين أمام الجوافة بدءا من الموسم التصديرى المقبل 2018 – 2019 ، وفقا للاشتراطات التى تم الاتفاق عليها بين سلطات الحجر الزراعى فى البلدين.

واشترطت -البحرين –طبقا للخطاب الوارد لوزارة الزراعة إرسال قائمة بالمزراع المعتمدة من قبل الوزارة وأن يقتصر التصدير عليها فقط ،وكذلك التحليل الدورى للعينات من هذة المزارع للتأكد من سلامة منتجاتها وإرفاق شهادة لمتبقيات المبيدات مع كل شحنة واردة كما يقوم الحجر الزراعى البحرينى بإعادة الفحص لهذة المنتجات عند وصولها لأراضى الدولة مرة أخرى للتاكد من سلامتها.



وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان لها قبل قليل ان الجانب البحرينى قرر رفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية الطازجة، بداية من الموسم التصديرى الجديد 2018-2019.



وقال الدكتور عبد المنعم البنا، إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى بدولة البحرين، اخطرت مصر رسمياً بأن اللجنة الزراعية الدائمة بوكالة الزراعة والثروة البحرية، أوصت فى اجتماعها الأسبوع الماضي، برفع الحظر المفروض على استيراد ثمار الجوافة المصرية الطازجة.

وأشار البنا الى أن ذلك القرار جاء بعد جلسات تشاورية ومفاوضات بين الجانبين المصرى والبحريني، تم خلالها استعراض المنظمة الحجرية والمعملية الجديدة التى اتخذتها مصر فى سبيل الحفاظ على سمعتها التصديرية وشمان جودة حاصلاتها الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة ان ذلك يعد نجاحاً جديداً لمصر فى هذا القطاع، لافتاً الى أن الوزارة ما زالت تواصل جهودها فى التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر فى هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل المختلفة، وأكد ان مصر لن تصدر أى منتج زراعى غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التى تم إقرارها مؤخراً.

ومن جهته قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن قرار رفع الحظر سيتم تطبيقه اعتباراً من الموسم التصديرى الجدبد 2018 – 2019، لافتاً الى أنه سيتم إعداد قائمة بالمزارع ومحطات التعبئة المعتمدين، بحيث تكون عمليات التصدير من هذه الشركات الى دولة البحرين، لافتا الى انه سيتم سحب عينات من الشحنات التى يتم تصديرها من الجوافة والمنتجات الأخرى المعتمدة فى المنظومة الرقابية المصرية للتأكد من أن متبقيات المبيدات ضمن الحدود القصوى المسموح بها، مع ارفاق شهادة التحليل المعملى مع شهادة الصحة النباتية لكل شحنة.