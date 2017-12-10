البحرين: الوفد البحريني الذي زار إسرائيل ليس رسميا

متابعات كشفت وكالة الأنباء البحرينية، عن أن وفد جمعية "هذه هي البحرين"، الذي زار إسرائيل والقدس المحتلة مؤخراً لا يمثل أي جهة رسمية في مملكة البحرين وإنما يمثل الجمعية ذاتها وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية. وكانت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي ذكرت في ظل الغضب العربي من قرار واشنطن

متابعات

كشفت وكالة الأنباء البحرينية، عن أن وفد جمعية “هذه هي البحرين”، الذي زار إسرائيل والقدس المحتلة مؤخراً لا يمثل أي جهة رسمية في مملكة البحرين وإنما يمثل الجمعية ذاتها وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية.



وكانت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي ذكرت في ظل الغضب العربي من قرار واشنطن الصادر الأربعاء الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرئيل، أن وفدا بحرينيا يضم 24 شخصا من جمعية “هذه هي البحرين” يزور حاليا إسرائيل وبشكل علني للمرة الأولى

وشهد هذا الموقف انتقادات واسعة لزيارة وفد بحريني للأراضي المحتلة، بالتزامن مع حالة الغضب المحلي والخارجي ضد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونص تصريح الجمعية الذي نقلته وكالة الأنباء البحرينية كالتالي:

حول ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيارة وفد من جمعية ” هذه هي البحرين” لإسرائيل والقدس المحتلة، فإن الجمعية تؤكد أن الوفد الذي ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين بمملكة البحرين من ديانات مختلفة لا يمثل أي جهة رسمية في مملكة البحرين وإنما يمثل الجمعية ذاتها وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية.

وتوضح الجمعية أنها قامت بهذه المبادرة استنادًا إلى مبدأ التسامح والتعايش الذي يعد نهجًا لمملكة البحرين وسمة من سمات المجتمع فيها ، وبهدف زيارة الاماكن الدينية المقدسة الاسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.