البحرية المصرية والفرنسية تنفذان فعاليات التدريب المشترك كليوباترا 2017

يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية، منها حاملتي المروحيات من طراز ميسترال مصرية وفرنسية، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ، وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات، بمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز إف 16 المصرية .

يشمل التدريب قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مشتركة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتمارين المواصلات الإشارية، واستقبال وإقلاع طائرات الهلكوبتر من أسطح الوحدات، والتدريب علي تأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، بجانب أعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات علي الساحل، باستخدام وسائط الإبرار الخاصة بالميسترال .

يأتى التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتأكيد أواصر الشراكة والتعاون في العديد من المجالات، ويهدف التدريب إلي نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات، وتأكيد قدرتها علي إدارة مهام مشتركة بالتعاون مع القوات الصديقة، وفقا لأحدث النظم وأساليب القتال البحري الحديثة، بما يعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام تحت مختلف الظروف .

