البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بنطاق البحر الأحمر

بدور إبراهيم تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا يستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر، استمرارا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ، يشارك فى التدريب عدد من الوحدات البحرية من بينها حاملة المروحيات المصرية من…

بدور إبراهيم

تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا يستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر، استمرارا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ،

يشارك فى التدريب عدد من الوحدات البحرية من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز ” ميسترال ” ، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصورايخ ، بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية ممثلة في حاملة المروحيات من طراز ” ميسترال ” ، بالاضافة الى عدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ الفرنسية.

ويتضمن التدريب تنفيذ الجانبين عدد من الرمايات بالذخيرة الحية ، والتدريب علي اعمال مقاومة الارهاب وتعزيز الامن البحري بهدف صقل مهارات وقدرات العناصر المشاركة بما يسهم فى تعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين وصولا لأعلى معدلات الإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وحضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية احد مراحل التدريب على متن حاملة المروحيات الفرنسية بمشاركة عناصر من الجانبين المصري والفرنسي.

ويأتى التدريب فى ضوء علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة ، وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللتان تربطهما أواصر ممتدة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات.