البحرية البريطانية ستبدأ في مرافقة سفن بلادها أثناء عبور مضيق هرمز

بريطانيا دعت -في وقت سابق اليوم- كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ل

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولاس أن البحرية البريطانية ستبدأ في مرافقة السفن التي ترفع علم البلاد أثناء مرورها في مضيق هرمز؛ لتوفير الحماية لها بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية.

البحرية البريطانية ستحرك سفينتين حربيتين

وقال بن ولاس إنه “أمر سفينتي (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا”، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن قناة (العربية) الإخبارية.

وأضاف “ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا في هذا التوقيت”.

وأضاف: “إنه تحدث مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.. ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع”، مشيرا إلى أن القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك لمواطنيها.

وكانت بريطانيا دعت -في وقت سابق السبت- كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكنها قالت “إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك”.

