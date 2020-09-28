البحث عن صفقات مربحة يدفع الأسهم الأمريكية للصعود الأثنين

أغلقت بورصة وول ستريت على مكاسب كبيرة يوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة في القطاعات التي تضررت بشدة من الركود المرتبط بفيروس كورونا الذي يعرج الآن نحو شهره التاسع.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الجلسة على ارتفاع حاد، وذلك في أعقاب أطول سلسلة خسائر أسبوعية في أكثر من عام لكل من المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وداو جونز.

البحث عن صفقات مربحة

وجاءت أسهم شركات الطاقة والبنوك، التي عانت الضربات الأكثر إيلاما من التباطؤ الاقتصادي، بين أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية بين القطاعات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز500.

ومرة أخرى أعطت شركات كبرى للتكنولوجيا، من بينها أبل وأمازون دوت كوم، الدفعة الأكبر للمؤشرين ستاندراند بورز500 وناسداك.

وضغط على الأسواق خلال الجلسات السابقة عدم توفر مصل لمرض كوفيد-19 وحزمة محفزات إضافية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المحادثات المتعلقة بالمحفزات ستستمرمع وزير الخزانة ستيفن منيوشن يوم الأثنين.

أنعشت هذه التصريحات آمال التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 410.10 نقطة، أو بنسبة 1.51%، إلى 27584.06 نقطة.

و صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 53.14 نقطة، أو بنسبة 1.61%، ليغلق عند 3351.60 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 204.81 نقطة، أو بنسبة 1.88%، إلى 11118.38 نقطة.

وأعلنت شركة أمريكان ايرلاينز جروب الجمعة أنها حصلت على قرض حكومي بقيمة 5.5 مليار دولار وربما تحصل على المزيد.

وأدت أنباء القرض إلى دفع أسهم الشركة إلى الصعود بنسبة3.8 %.

وساعدت هذه الأنباء أيضا على صعود مؤشرستاندر اند بورد 1500 لشركات الطيران بنسبة 4.1% عند الإغلاق.

وواصلت شركة بيونج مكاسب حققتها يوم الجمعة مسجلة صعود بنسبة 6.4% بعد أن قال رئيس إدارة الطيران الفيدرالي ستيف ديكنسون إن الإدارة ستجري تقييم حول الطائرة طراز 737 ماكس الأسبوع الجاري.

وقالت شركة ديفون انيرجي كورب إنها ستشتري شركة دبليو.بي.اكس انيرجي المنافسة نظير 2.56 مليار دولار.

وأدى هذا إلى صعود أسهم الشركتين بنسبة 11.1% و 16.4% على التوالي.

وصعدت أسهم شركة أوبر تكنولوجيز لتوصيل الركاب بنسبة 3.2% بعد أن حكم قاضي بأن الشركة يمكنها استئناف عملياتها في لندن.