«البحث العلمي»: ندعم من 300 إلى 400 مشروع تخرج للطلاب سنويًا بـ17 مليون جنيه

قال الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن التكنولوجيا هي الحل لنهوض مصر اقتصاديًا، موضحًا أن الأكاديمية تدعم من 300 إلى 400 مشروع تخرج للطلاب سنويا بحوالي 17 مليون جنيه.

وأضاف فاروق أنه يتم تسجيل 100 براءة اختراع سنويا في مصر مقابل مليون براءة سنويا في الصين.

جاء ذلك خلال جلسة دور ريادة الأعمال في التحول الرقمي علي هامش الدورة الرابعة قمة مستقبل مراكز البيانات التي تنظمها شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS خلال الفترة من 22 إلي 23 مايو الحالي.

وأوضحت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع “رواد 2030″، بوزارة التخطيط الي أن المشروع يهدف إلي خلق فرص عمل للشباب، وتعليمهم وتطوير مهاراتهم عن طريق مبادرات كثيرة ومتعددة لخلق فرص عمل واستغلال طاقاتهم وعمل مشروعات لتنوع مصادر الدخل واحداث تنمية حقيقة.

وأضافت خليل أن رواد 2030 يعمل على 4 محاور رئيسية وهي التعليم كما نستهدف إنشاء 50 ألف شركة ريادة أعمال جديدة، أما المحور الثاني يتمثل في حضانات الأعمال إذ قمنا بانشاء 10 حاضنات عامة ومتخصصة لدعم رواد الأعمال.بينما يستهدف المحور الثالث تدريب المدرسين لنقل فكرة ريادة الأعمال للطلاب، ونستهدف من خلاله الوصول ل 700 ألف طالب عن طريق حصص الأنشطة بالمدارس

وتابعت أن المحور الرابع يرتكز علي اتاحة الأدوات التي تساعد رواد الأعمال في تنمية أعمالهم بهدف استدامة الشركات الناشئة ، بالإضافة للخدمات القانونية والمالية التي تساعد الشركات ، مبينة أنه تم ادراج مشروع 2030 ضمن أفضل المشاريع المستدامة.