«البحث العلمي» توفر 21 مليون جنيه لدعم 478 مشروع تخرج في 2020

عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم خلال العام الجاري تبلغ 23 جامعة من إجمالى 25، بالإضافة إلى 19 جامعة خاصة ومعهدًا عاليًا.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا “مشروعى بدايتي” للعام المالي 2019 / 2020.

وأشار الوزير إلى أن اللجان الفنية بالأكاديمية قد وافقت على دعم 307 مشروعات تخرج لهذا العام من إجمالي 805 مشروعات مطابقة للشروط، تم تقديمها للحصول على الدعم، ويبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره الأكاديمية للمشروعات المقبولة حوالى 21 مليون جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن عدد الجامعات والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 43 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.

واستكمل صقر أن عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم خلال العام الجاري تبلغ 23 جامعة من إجمالى 25، بالإضافة إلى 19 جامعة خاصة ومعهدًا عاليًا.

وأشار صقر إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام يبلغ 3500 طالب.

واحتلت جامعة عين شمس المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات الفائزة، بنحو 50 مشروعًا بإجمالي تمويل 3 ملايين جنيه.

وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثاني بإجمالي 33 مشروعا وبتمويل 2.8 مليون جنيه، ثم جامعة الإسكندرية، بـ24 مشروعا وتمويل بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وقال صقر إن الأكاديمية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، وفي هذا السياق قررت منذ عامين التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة.

واستكمل أن هناك جهة متخصصة في مجال مهم وملح لخطة الدولة 2030 تتولى تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات، وتقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادي.

وأشار صقر إلى النجاح الذى حققته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال حاضنة اتصال خلال العامين الماضيين في دعم منافسات تحدى إنترنت الأشياء 2018 – 2019.

وأضاف ان الأكاديمية دعمت 50 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء، بإجمالى تمويل 1.5 مليون جنيه فى العام الواحد.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الاكاديمية بصدد تجديد هذا التعاون للعام الثالث على التوالي لتمويل 80 مشروعًا في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في منافسات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمبلغ 2.4 مليون جنيه.

واستكمل أن ذلك يتم من خلال مسابقة محلية على مستوى جميع المحافظات لطلبة المرحلة النهائية في الجامعات، شريطة أن تقوم أفكارهم على أفكار ابتكارية فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى أو فى مجالات ذات صلة.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية إلى أن الأكاديمية وقعت بروتوكولا مشتركًا مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، للوصول للموهوبين والمتفوقين في المجال الهندسي.

واستكمل أن ذلك التوجه يعد الأول من نوعه في مجال التواصل مع النقابات المهنية، ويعكس حرص الأكاديمية على التعاون مع كافة المؤسسات لتوفير الفرص الجادة لتنمية كفاءات الشباب.

وأكد فاروق على استعداد الأكاديمية لتبني أي مبادرة من كافة مؤسسات الدولة تساعد في وصول الدعم إلى مختلف الشرائح من الباحثين في مصر.

ولفت فاروق إلى أن الأكاديمية قررت دعم مشروعات من خلال هذا البروتوكول بقيمة قدرها 666 ألف جنيه، على أن يتم بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية.

وأشار إلى اختيار 10 مشروعات هندسية من المؤسسات التعليمية المختلفة المتقدمة للحصول على التمويل في مجال المدن الذكية.

ولفت مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية إلى أن الأكاديمية بصدد تمويل 80 مشروعًا فى مجال الغواصات الآلية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى بإجمالى تمويل 2.4 مليون.

واستكمل أنه بذلك يصبح إجمالى عدد المشروعات الممولة لهذا العام 477 مشروعًا، بإجملي تمويل 21 مليون جنيه.